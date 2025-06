Amazon Web Services (AWS) sta raddoppiando le proprie ambizioni nel campo dell’intelligenza artificiale con un piano di espansione da 20 miliardi di dollari per la costruzione di due nuovi campus di data center in Pennsylvania, uno dei quali direttamente adiacente a un importante impianto nucleare, secondo quanto riportato da Reuters.

AWS punta a implementare diversi data center nei prossimi 10 anni e la costruzione sarà alimentata da energia nucleare a zero emissioni di carbonio, rendendola una delle più grandi operazioni energetiche private sostenute dal nucleare negli Stati Uniti fino ad oggi, secondo Reuters.

Il primo sito, previsto a Salem Township vicino alla centrale elettrica a vapore Susquehanna da 2,5 GW, sfrutta un’infrastruttura ingegneristica esistente basata sulla capacità progettuale di 960 MW del campus.

Amazon sta collaborando con Talen Energy, un’ex azienda elettrica diventata innovatrice nel settore nucleare, che fornirà al gigante del cloud l’elettricità prodotta dalla sua centrale nucleare di Susquehanna, situata nella contea di Luzerne.

Talen ha precedentemente scorporato la sua divisione nucleare in Cumulus Data, che sta sviluppando un campus di data center da 475 MW adiacente alla centrale elettrica. Tale infrastruttura farà ora parte della dorsale AI di Amazon.

Il progetto è attualmente al vaglio della FERC dopo che le autorità di regolamentazione hanno limitato la fornitura a 300 MW, citando preoccupazioni relative all’affidabilità della rete. Tuttavia, AWS sta andando avanti, puntando alla stabilità delle energie rinnovabili senza i tipici colli di bottiglia della rete.

Gli analisti sostengono che questa mossa potrebbe accelerare il ritorno del nucleare di base come risorsa energetica strategica nell’economia dei dati degli Stati Uniti. Il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro ha definito l’accordo il più grande nella storia dello Stato, con la costruzione che dovrebbe generare oltre 1.250 posti di lavoro sindacalizzati nel breve termine.

“La Pennsylvania è tornata a competere e sono orgoglioso di annunciare che, con l’impegno di Amazon di investire almeno 20 miliardi di dollari per costruire nuovi campus all’avanguardia per i data center in tutto il nostro Commonwealth, abbiamo assicurato il più grande investimento del settore privato nella storia della Pennsylvania”, ha dichiarato Shapiro .

In un contesto energetico più ampio, la scommessa di Amazon è in linea con una crescente ondata di acquisti di energia pulita da parte del settore privato, che spera di vendere con successo una versione diversa dell’uso dell’energia da parte dell’IA: alla fine l’uso della AI può essere visto come un grimaldello per ottenere una maggiore diffusione dell’energia nucleare di quarta generazione.