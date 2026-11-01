Allarme strage a Mosca: i servizi USA avvisano l’FSB e sventano un attentato. Prove tecniche di disgelo tra Washington e Cremlino?

Un‘azione congiunta tra l’intelligence americana e quella russa ha evitato una nuova strage nel cuore di Mosca, portando all’arresto immediato di un attentatore. Mentre la politica ufficiale continua a scambiarsi minacce, dietro le quinte i canali di sicurezza tra Washington e il Cremlino sono tornati a funzionare a pieno regime, proprio come accadeva prima della crisi del 2022.

Sabato scorso il complesso museale e parco di Tsaritsyno, nel sud della capitale russa, è stato improvvisamente chiuso e blindato dalle forze di sicurezza.

Secondo il canale russo Baza, l’evacuazione è scattata a dieci minuti dalla fine di un concerto d’organo. Un secondo evento musicale, dedicato alle tradizioni del Caucaso settentrionale, è stato annullato in fretta e furia.

A far scattare i sigilli non è stata una semplice soffiata locale, ma una segnalazione precisa arrivata dall’ambasciata degli Stati Uniti a Mosca.

🤡 Russia’s FSB reports arresting a teenager over an alleged terrorist threat in Moscow’s Tsaritsyno district According to the FSB, the information about the planned attack came from the teenager himself — he posted a video on TikTok. The agency claims investigators found an… https://t.co/lwMPyXQ3cm pic.twitter.com/EVYtswL2Qs — NEXTA (@nexta_tv) November 1, 2026

La sede diplomatica americana ha comunicato di essere a conoscenza di una minaccia credibile per un evento con vitt stavolta “di massa” (mass casualty event), coordinandosi direttamente con le autorità russe.

La risposta del Servizio di sicurezza federale russo (FSB) è stata immediata. A differenza di quanto accaduto nel marzo 2024 — quando un avvertimento simile precedette di pochi giorni il sanguinoso attacco al Crocus City Hall, costato la vita a oltre 140 persone — questa volta la macchina operativa ha funzionato senza attriti.

Domenica l‘agenzia di stato TASS ha confermato che l’FSB ha verificato le informazioni fornite dalle forze dell’ordine statunitensi, arrestando un minorenne russo. Il giovane aveva pubblicato su TikTok proprie foto in abbigliamento tattico completo:

passamontagna, cappello, occhiali protettivi e cuffie;

un oggetto del tutto simile a un fucile automatico tra le mani;

iscrizioni a canali neonazisti su Telegram e numerose ricerche online su precedenti sparatorie di massa e attentati, emerse dalla perquisizione dei suoi dispositivi.

Al di là della cronaca nera, il dato politico ed economico è evidente. Quando si tratta di sicurezza interna e stabilità, le barriere ideologiche cadono rapidamente.

Per la Russia, evitare un altro bagno di sangue nei luoghi di aggregazione significa proteggere la tenuta sociale e l’economia reale della capitale. Un’ondata di panico a Mosca colpirebbe subito i consumi interni, il turismo domestico, i trasporti e il settore dell’intrattenimento, costringendo inoltre lo Stato a dirottare ingenti risorse di bilancio verso il presidio militare del territorio urbano.

Per gli Stati Uniti, fornire dati operativi così sensibili — e vederseli riconoscere pubblicamente da Mosca tramite i canali ufficiali della TASS — è un segnale diplomatico preciso.

Non siamo solo di fronte al consueto protocollo antiterrorismo del cosiddetto “dovere di avvertire” (duty to warn). La rapidità dello scambio e l’ammissione pubblica di collaborazione da parte dell’FSB mostrano che i ponti tra i due apparati profondi sono tutt’altro che interrotti. Qualcosa nei rapporti tra le due superpotenze si sta muovendo verso un pragmatismo pre-bellico: i riflettori mostrano lo scontro, ma nelle stanze dei bottoni si prepara il terreno per tornare a parlarsi.