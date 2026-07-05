Allarme Intelligenza Artificiale: crolla la spesa per i token LLM. Michael Burry intravede la fine della bolla?

Il mercato dell’intelligenza artificiale mostra i primi, preoccupanti segni di cedimento. Se fino a ieri la corsa ai semiconduttori e ai modelli linguistici sembrava inarrestabile, i dati macroeconomici dell’estate 2026 raccontano un’altra storia. La domanda reale sta rallentando vistosamente.

Il celebre investitore Michael Burry, noto su X come Cassandra unchained, ha riacceso i riflettori sui rischi del settore. Attraverso una serie di grafici, emerge una realtà scomoda: l’indice di spesa per i token dei Large Language Models (LLM) ha registrato una brusca frenata dopo i picchi di maggio.

Il grafico del rallentamento: token in picchiata

Come visibile nel grafico image_3a025f.png, il Silicon Data LLM Token Expenditure Index mostra che la spesa in dollari per milione di token è scesa di quasi il 20% rispetto al massimo storico di maggio 2026. Questo indice traccia quanto gli utenti pagano effettivamente per utilizzare i servizi di IA.

The end is nigh.

Dancing with the devil in the pale moon light. pic.twitter.com/zAuZ3o7R66 — Cassandra Unchained (@michaeljburry) July 4, 2026

Il calo della spesa suggerisce tre possibili cause, esaminate da Burry:

Un calo dei prezzi di listino dovuto alla forte concorrenza.

Lo spostamento della domanda degli utenti verso modelli più economici.

Un indebolimento reale del potere di prezzo delle aziende di IA, segno che gli acquirenti non sono disposti a pagare cifre folli.

Qualsiasi sia l’opzione sta di fatto che il fatturato complessivo viene a calare, e quindi o calano i costi più rapidamente, o si sta riducendo il margine lordo.

Chi finanzia la corsa all’oro?

Burry evidenzia il divario crescente tra chi spende in conto capitale (capex) e chi beneficia della bolla. Il paniere dei semiconduttori (UBS AI Semiconductors basket) ha registrato una crescita esponenziale fino a superare il 200%.

A finanziare questa enorme spesa sono gli Hyperscalers (le grandi aziende cloud), i quali stanno accumulando un enorme eccesso di capacità di calcolo. Se i token utilizzati calano, le infrastrutture miliardarie rischiano di rimanere inutilizzate, riducendo drasticamente il ritorno sull’investimento. Il problema si trasferirà su chi produce semiconduttori e quindi verso chi produce altri componenti, con un effetto valanga.

Valutazioni storiche al limite

Le valutazioni dei semiconduttori hanno raggiunto livelli storicamente insostenibili. Nel grafico cassandra burry 1.jpg, l’indice SOX (semiconduttori) mostra un rapporto prezzo/utili (forward P/E) che si attesta attorno a quota 30, toccando la parte più alta dell’intervallo degli ultimi 15 anni.

Indice Finanziario Valutazione forward P/E (Picco 2026) Contesto Storico (15 anni) SOX Index (Semiconduttori) ~30x Massimo storico (doppio massimo con 2024) S&P 500 Index ~22x Livello elevato ma stabile

Questi dati significano che il prezzo dei titoli è particolarmente alto rispetto alla redditività delle aziende, e questo non è buono. Questo multiplo così elevato replica il picco già registrato all’inizio del 2024. Ogni volta che la valutazione relativa dei chip rispetto al mercato generale tocca questi estremi, segue una correzione, cioè un calo dei prezzi.

Le ricadute economiche: stiamo per assistere all’esplosione della bolla?

Da una prospettiva puramente economica e di mercato, la combinazione tra calo della spesa in token ed eccesso di capacità produttiva è la ricetta classica per uno shock da offerta. Le aziende hanno investito centinaia di miliardi di dollari basandosi su proiezioni di crescita lineare della domanda che, al momento, non trovano riscontro nella realtà.

Se il rallentamento dell’uso dell’IA si confermerà strutturale, le ricadute sul settore tecnologico saranno pesanti. Le grandi aziende saranno costrette a svalutare gli investimenti infrastrutturali, provocando un effetto domino sull’occupazione tecnologica e sui mercati azionari globali.