Allarme gas: la realtà bussa alle porte di Bruxelles. La Germania guida la rivolta contro le regole UE sul metano

C’è un momento in cui l’ideologia deve fare i conti con la realtà. Per l’Europa, quel momento è arrivato puntuale come un orologio svizzero, o meglio, come una nave metaniera americana. La sicurezza energetica del Vecchio Continente è di nuovo a rischio, ma questa volta la minaccia non arriva da est, bensì dalle stesse istituzioni di Bruxelles.

La Germania, spesso capofila delle politiche ambientali più rigorose, ha tirato bruscamente il freno a mano. La ministra dell’Energia tedesca, Katherina Reiche, ha chiesto apertamente un rinvio o una sospensione delle nuove, severissime regole europee sulle emissioni di metano per i combustibili importati. Non è sola: ben 12 Stati membri, tra cui l’Italia, l’Olanda e la Polonia, chiedono una tregua di tre anni.

Ma cosa sta succedendo esattamente? E perché questa retromarcia è non solo logica, ma vitale per la nostra economia?

La tagliola del regolamento EUMR

Nel 2024, l’Unione Europea ha approvato il Regolamento sul Metano (EUMR). L’obiettivo è nobile: ridurre le emissioni di questo gas, che ha un effetto serra 80 volte più potente dell’anidride carbonica nel breve termine. Per i produttori interni alla UE, le regole sono già in vigore. Il problema nasce dal fatto che, da gennaio 2027, questi standard drastici verranno imposti anche a chi esporta gas, petrolio e carbone verso l’Europa.

Il regolamento impone:

Programmi costosi di rilevamento e riparazione delle perdite (LDAR).

Divieti severi sulle pratiche di sfiato e combustione in torcia (flaring).

Verifiche indipendenti e reportistica pubblica con standard europei.

Tutto bellissimo sulla carta. Peccato che l’Europa, per sopravvivere alla crisi energetica, importi la stragrande maggioranza del proprio fabbisogno, e che non possa pretendere di imporre i propri standard su un bene energetico che può essere tranquillamente spedito altrove.

L’ultimatum di Stati Uniti e Qatar

La reazione dei grandi fornitori globali non si è fatta attendere. Stati Uniti (che oggi forniscono circa il 65% del GNL, il gas naturale liquefatto, all’Europa) e Qatar hanno inviato un messaggio chiarissimo a Bruxelles: i produttori non firmeranno contratti che li espongono al rischio consapevole di violare le leggi europee, con le relative sanzioni.

In questo momento, sul mercato globale, si stanno negoziando le forniture per il 2027. Di fronte all’incertezza legale creata dalle regole UE, le aziende americane e mediorientali stanno semplicemente incrociando le braccia.

Perché la richiesta tedesca è l’unica via possibile

La mossa della Germania è dettata dal puro istinto di sopravvivenza industriale. La richiesta di sospendere queste norme è perfettamente logica e smaschera una debolezza strutturale del pensiero politico di Bruxelles.

L’Unione Europea soffre di un’illusione di onnipotenza normativa. Pensa di poter imporre standard strettissimi e, francamente, demagogici a soggetti terzi, convinta che il mercato europeo sia così indispensabile da costringere chiunque ad adeguarsi. Questo poteva essere vero in passato, ma nel mercato globale dell’energia di oggi è una pericolosa fantasia.

Ecco la cruda realtà economica in sintesi:

Visione di Bruxelles Realtà del Mercato Globale Potere di mercato: Il mondo ha un disperato bisogno di vendere all’Europa. Alternative: L’Asia è affamata di GNL. I produttori possono vendere altrove senza subire controlli o rischi legali. Tempi: C’è tempo per adeguarsi fino al 2027. Contratti: I contratti energetici sono a lungo termine e si firmano oggi. L’incertezza blocca le firme ora. Prezzi: Le regole miglioreranno il mercato. Scarsità: Se i fornitori si ritirano, l’offerta crolla. I prezzi del gas in Europa esploderanno di nuovo.

I fornitori internazionali possono benissimo vendere il proprio gas altrove. Se l’Europa alza barriere burocratiche impossibili da superare in tempi brevi, i carichi di GNL americano prenderanno semplicemente la rotta del Pacifico verso Giappone, Cina, Malesia, filippine e Vietnam.

Le ricadute economiche di un mancato accordo

Se la Commissione Europea, come sembra voler fare il commissario all’Energia Dan Jørgensen, si ostinerà a non modificare la legislazione, le conseguenze economiche saranno immediate e pesanti.

Senza la garanzia di forniture stabili di gas e di cherosene (fondamentale per il trasporto aereo), i prezzi dell’energia torneranno a salire vertiginosamente e, attenzione, solo nella UE. Una nuova fiammata dei costi energetici significherebbe un colpo mortale per la manifattura europea, già in sofferenza, accelerando quel processo di deindustrializzazione che stiamo già osservando in Germania e nel Nord Italia. La nostra industria sarebbe completamente spiazzata dalla concorrenza di chi utilizza energia a prezzi molto inferiori.

L’Unione Europea deve decidere: salvare la faccia sui propri target ambientali o salvare la propria industria dal buio e dal freddo. La Germania ha già fatto la sua scelta.