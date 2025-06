Un evento aereo senza precedenti ha catturato l’attenzione degli osservatori la sera di ieri: oltre due dozzine di aerei cisterna KC-135R e KC-46A dell’Aeronautica Militare statunitense sono decollati simultaneamente dalle loro basi, dirigendosi verso est sull’Atlantico.

Sebbene non vi fossero segni evidenti che stessero “trainando” aerei da combattimento, l’entità e la sincronia di questo movimento di massa sono apparse estremamente peculiari, specialmente in un momento di acutissima crisi in Medio Oriente.

26 now. Note the swing due east at the edge of the Atlantic. Wouldn’t likely do that if you were going to Finland. https://t.co/OFvwhIdi92 pic.twitter.com/r1jCf9t7Lr — Evergreen Intel (@vcdgf555) June 16, 2025

Un’altra immaine dà una visione anche più completa :

La ragione esatta di questo schieramento massiccio rimane avvolta nel mistero, ma molte delle potenziali risposte indicano un cambiamento, o la preparazione per un potenziale cambiamento, nel conflitto in corso tra Israele e Iran.

L’evento ha scatenato un’ondata di speculazioni tra gli appassionati di open-source sui social media, mentre gli aerei comparivano in massa sui software di tracciamento voli. Al suo culmine, sembrava che almeno 28 aerei cisterna fossero in rotta verso est.

Nonostante sia in procinto di iniziare un’esercitazione multinazionale in Norvegia, un dispiegamento di queste proporzioni per il rifornimento in volo è del tutto sproporzionato per tale scopo. Non sembrano esserci altre esercitazioni o impegni apparenti che giustificherebbero un’operazione del genere. Al contrario, questi sono precisamente gli asset che sarebbero necessari se gli Stati Uniti stessero per modificare il loro supporto all’Operazione Rising Lion di Israele, o se ci fossero preoccupazioni urgenti che il conflitto sia sul punto di allargarsi in modo significativo.

Parte oggi l’esercitazione Atlantic Trident 2025, che dovrebbe durare una settimana e coinvolgere la Finlandia, ma non è una causa sufficiente a spiegare questo schieramento.

Al di là di una mossa di segnalazione improbabile, di un’ altra esercitazione massiccia non divulgata, o di qualche altro impegno di lunga data ancora sconosciuto, emergono quattro possibili spiegazioni per questi movimenti nel contesto della guerra Iran-Israele. È fondamentale tenere presente che alcune di queste possibilità potrebbero essere pre-decisionali. In altre parole, lo spostamento di asset potrebbe avvenire ora affinché un’ampia gamma di contingenze sia preparata e opzioni eseguibili siano disponibili molto rapidamente, se necessario.

Le Quattro Drammatiche Ipotesi:

1) Supporto americano per accelerare le operazioni aeree israeliane su Iran

Questa ipotesi suggerisce che gli Stati Uniti abbiano deciso, o si stiano preparando, a fornire a Israele un supporto cruciale per il rifornimento aereo, al fine di accelerare drasticamente le sue operazioni aeree offensive sull’Iran. Come ripetutamente sottolineato per anni, e in particolare dall’inizio di questo conflitto, Israele soffre di una capacità di rifornimento aereo carente, con solo una manciata di vecchi aerei cisterna 707 (circa sette operativi) disponibili per supportare centinaia di aerei da caccia. Questo è un fattore limitante enorme quando si tratta di generare sortite per attacchi a lungo raggio in Iran. Limita anche gravemente quanto a lungo gli aerei possono rimanere in stazione una volta nella loro area target assegnata e quanto in profondità possono penetrare nel territorio iraniano.

Man mano che Israele guadagna la superiorità aerea più a est sull’Iran, il rifornimento aereo diventa ancora più importante. Permette inoltre ai caccia di utilizzare armi ad attacco diretto, in contrapposizione a munizioni standoff molto più costose e, in alcuni casi, meno efficaci. Per colpire i bersagli con le più pesanti bunker-buster dell’Aeronautica Militare Israeliana sarà necessario che gli aerei israeliani si trovino in stretta prossimità con essi. Un supporto aggiuntivo di aerei cisterna aiuterebbe enormemente questi sforzi.

Forse ancora più importante, il rifornimento aereo consentirà una maggiore efficacia nella caccia e nell’intercettazione dei missili balistici teatrali dell’Iran prima che possano essere lanciati. Questa è una missione molto impegnativa da realizzare su larga scala in qualsiasi circostanza, ma ancora di più quando gli aerei da caccia possono rimanere su un’area di ricerca solo per pochi minuti prima di dover tornare indietro per il carburante. I riusciti attacchi contro Israele da parte dell’Iran utilizzando missili balistici teatrali potrebbero aiutare a giustificare il supporto a questo sforzo con la capacità di aerei cisterna statunitensi. Ciò è particolarmente vero se le scorte statunitensi e israeliane di intercettori missilistici estremamente costosi e difficili da costruire si stanno esaurendo.

Quindi, ottenere una maggiore capacità di rifornimento aereo migliorerà quasi ogni aspetto delle operazioni aeree tattiche di Israele, moltiplicando la forza disponibile in modo significativo. Gli Stati Uniti possono fornire esattamente questo supporto su larga scala. Così facendo, inoltre, gli Stati Uniti rimarrebbero tecnicamente fuori dal conflitto cinetico diretto, sebbene l’Iran probabilmente vedrebbe questa affermazione in modo diverso.

2) Ingresso diretto nel conflitto

Questa ipotesi, di natura molto più drammatica, significherebbe che gli Stati Uniti entrerebbero direttamente nella guerra aerea, o si stanno preparando a essere più capaci di eseguire tale opzione. Questi aerei cisterna sarebbero necessari per tali operazioni, così come per il rifornimento degli aerei israeliani. Questo, ovviamente, rappresenterebbe un cambiamento massiccio nella politica statunitense e potrebbe avere effetti a cascata in tutta la regione, specialmente in termini di probabilità che l’Iran inizi a prendere di mira le installazioni americane.

Questo scenario potrebbe anche funzionare al contrario se l’Iran prendesse di mira gli interessi americani nella regione, con gli Stati Uniti che entrerebbero quindi nel conflitto diretto. Avere gli aerei cisterna pre-posizionati per una tale contingenza sarebbe estremamente utile.

3) Preparazione per Affrontare il Tentativo Iraniano di Chiudere lo Stretto di Hormuz

Se ciò dovesse accadere, gli aerei militari statunitensi e probabilmente quelli degli stati del Golfo Arabo entrerebbero in azione nel tentativo di arginare l’operazione. Ciò significherebbe che la guerra si allargerebbe istantaneamente, e questo non può essere fatto solo uscendo e affondando piccole imbarcazioni. Richiederebbe un’operazione massiccia che include sortite di aerei SEAD/DEAD (Soppressione/Distruzione delle Difese Aeree Nemiche) e di sorveglianza persistente. Significherebbe anche dover cacciare lanciatori di missili antinave mobili basati a terra su vasta scala, un compito incredibilmente difficile. Ancora una volta, ciò richiederebbe grandi quantità di supporto continuo di aerei cisterna. Abbiamo già parlato della possibile chiusura dello stretto qui.

4) Creazione di un Ponte Aereo Robusto dagli Stati Uniti al Medio Oriente

Questa potrebbe essere l’opzione più probabile, poiché sarebbe necessaria se importanti asset dovessero iniziare a fluire nella regione, o almeno l’opzione per supportare tali azioni sta venendo messa in atto ora. Ciò includerebbe molti tipi di aerei, e in particolare i caccia. Potrebbe anche essere messa in atto per supportare missioni globali di bombardieri dagli Stati Uniti all’Iran e ritorno.

I B-2 americani sono gli unici asset convenzionali noti che hanno il potenziale per disabilitare gravemente o distruggere i componenti sotterranei più profondi del programma nucleare iraniano. Abbiamo costantemente evidenziato questo scenario per molti anni. Il pre-posizionamento di un ponte di aerei cisterna che attraversa l’Atlantico fino al Medio Oriente sarebbe necessario per supportare quelle operazioni di B-2 pesantemente carichi.

Questo stesso ponte può anche aiutare gli asset americani a uscire dalla regione se gli Stati Uniti evacuassero le loro vaste basi lì per timore di massicci bombardamenti iraniani.

È degno di nota che altri asset sembrano anche dirigersi verso l’Iran, inclusa una portaerei statunitense che si sta dirigendo nell’Oceano Indiano dal Mar Cinese Meridionale mentre questo articolo viene pubblicato.

A questo punto non resta che aspettare e vedere cosa succederà.