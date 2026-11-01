Addio a Francia e Russia: la Cina conquista l’Africa con droni, radar e armi avanzate

Il continente africano sta cambiando rapidamente i propri fornitori di sicurezza e il vuoto lasciato dall’Occidente e dalla Russia viene riempito, con estremo pragmatismo, da Pechino. Se per decenni la Cina si è limitata a vendere agli eserciti africani fucili d’assalto, camion e artiglieria di base, oggi il salto di qualità è netto e sotto gli occhi di tutti.

Nei cieli e sulle strade dell’Africa sfilano ormai droni armati, sistemi di difesa aerea integrata e apparati per la guerra elettronica di fabbricazione cinese. Si tratta di tecnologie avanzate che fino a pochi anni fa erano monopolio quasi esclusivo di Mosca, Parigi o Washington, e che ora segnano un cambio di passo industriale e geopolitico profondo.

Il sorpasso nel Sahel e le nuove forniture

Il cambiamento è particolarmente evidente nella fascia del Sahel, una regione instabile dove Paesi come il Mali e il Burkina Faso hanno rotto bruscamente la storica cooperazione militare con la Francia e subiscono forti restrizioni sugli aiuti alla sicurezza da parte degli Stati Uniti. Impegnati a combattere insurrezioni interne, questi governi si sono rivolti prima al supporto militare russo e, subito dopo, ai cataloghi delle aziende di Stato cinesi per rifare l’equipaggiamento.

Le prove sul campo non mancano. Ad aprile, gli analisti della difesa di Janes hanno individuato quattro sistemi di difesa aerea cinesi Yitian-L in un convoglio militare in Mali.

Cinque mesi più tardi, la presidenza del Burkina Faso ha diffuso i filmati di un test a fuoco vivo che mostrava un radar mobile di sorveglianza e un lanciamissili terra-aria Sky Dragon, prodotto dal colosso statale cinese Norinco.

Ma non si tratta di casi isolati o limitati ai regimi in rotta con l’Occidente. Anche la Costa d’Avorio, che mantiene buoni rapporti con i partner occidentali, ad agosto ha messo in mostra i nuovi droni armati Wing Loong II, acquistati tramite un contratto firmato nel giugno 2024 con l’esportatore aerospaziale cinese Catic.

Paese acquirente Sistema d’arma fornito Tipologia e funzione Produttore cinese Mali Yitian-L Difesa aerea mobile a corto raggio Norinco Burkina Faso Sky Dragon, VN22B, SR5 Radar, missili terra-aria, blindati e lanciarazzi Norinco Costa d’Avorio Wing Loong II Droni armati da ricognizione e attacco Catic

I quattro fattori del successo di Pechino

Come sottolineato dagli analisti dell’Hudson Institute e del SIPRI di Stoccolma, l’avanzata cinese non cancella le forniture tradizionali di blindati e camion, ma vi affianca sistemi ad alto valore aggiunto. Il successo commerciale e strategico di Pechino poggia su basi economiche e politiche molto concrete:

Assenza di vincoli politici: A differenza dei Paesi europei o degli Stati Uniti, la Cina vende armamenti a qualsiasi governo – purché non sottoposto a sanzioni dirette dell’ONU – evitando accuratamente di fare lezioni pubbliche sulla politica interna dei clienti.

Il “pacchetto completo” finanziario e logistico: Le aziende cinesi non spediscono solo casse di armi, ma offrono finanziamenti agevolati per l’acquisto, addestramento sul posto, manutenzione e ricambi a prezzi molto competitivi. Ovviamente il pacchetto può non essere così conveniente.

Presenza industriale sul territorio: Per fidelizzare i clienti sul lungo periodo, il gruppo Norinco ha aperto un ufficio regionale a Dakar, in Senegal, e ha creato un centro servizi congiunto nello Stato di Bauchi, in Nigeria, dedicato proprio alle riparazioni e al supporto tecnico locale.

Il passo indietro della Russia: Storicamente primo fornitore del continente, Mosca ha dovuto dirottare la propria produzione bellica sul fronte ucraino, lasciando scoperti gli ordini africani.

Le ricadute economiche e industriali

Dal punto di vista economico, la mossa cinese è un manuale di politica industriale applicata all’export. Mentre in Mali e Burkina Faso operano sul terreno i paramilitari russi dell’Africa Corps, chi incassa i contratti per fornire l’hardware pesante è l’industria di Stato di Pechino. Russia e Cina collaborano sulla sicurezza generale, ma sul mercato delle armi sono concorrenti diretti, e le difficoltà produttive russe hanno offerto a Pechino un’autostrada commerciale.

Inoltre, vendere radar, droni e sistemi missilistici crea una dipendenza tecnologica ed economica duratura. Chi compra un blindato può ripararlo in un’officina locale; chi acquista un sistema di difesa aerea integrato o uno stormo di droni si lega al fornitore per decenni tra aggiornamenti software, munizionamento specifico, ricambi e formazione dei tecnici.

Mentre l’Europa si interroga sui propri principi e chiude i rubinetti del credito all’export militare verso i governi non allineati, la Cina incassa commesse, sostiene la propria industria ad alta tecnologia e costruisce una rete di influenza solida in un continente chiave per le materie prime.