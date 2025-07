Mercoledì sera il Pakistan e gli Stati Uniti hanno concluso un accordo commerciale che dovrebbe portare a una riduzione delle tariffe doganali, anche se non sono state fornite cifre precise, mentre il presidente americano Donald Trump ha citato un patto volto a favorire lo sviluppo delle riserve petrolifere pakistane.

Il ministro delle Finanze Muhammad Aurangzeb è attualmente a Washington per negoziare un accordo tariffario e mercoledì ha anche avviato una serie di incontri con alti funzionari statunitensi.

“In uno sviluppo storico, il Pakistan e gli Stati Uniti hanno concluso oggi un accordo commerciale volto a rafforzare il commercio bilaterale, ampliare l’accesso al mercato, attrarre investimenti e promuovere la cooperazione in settori di reciproco interesse”, ha dichiarato giovedì mattina l’ambasciata pakistana negli Stati Uniti.

Trump ha annunciato l’accordo sulla sua piattaforma Truth Social giovedì mattina presto.

“Abbiamo appena concluso un accordo con il Pakistan, in base al quale il Pakistan e gli Stati Uniti collaboreranno allo sviluppo delle loro enormi riserve petrolifere”, ha scritto Trump.

“Stiamo selezionando la compagnia petrolifera che guiderà questa partnership. Chissà, forse un giorno venderanno petrolio all’India!”.

Non c’è stato alcun annuncio formale da entrambe le parti su quale tariffa sia stata concordata, ma l’ambasciata pakistana ha affermato che l’accordo “porterà a una riduzione delle tariffe reciproche, in particolare sulle esportazioni pakistane verso gli Stati Uniti”.

“Questo accordo segna l’inizio di una nuova era di collaborazione economica, in particolare nei settori dell’energia, delle miniere e dei minerali, dell’IT, delle criptovalute e in altri settori”, ha affermato l’ambasciata.

“L’accordo integra gli sforzi già intrapresi dal Pakistan per ampliare la portata dei legami economici tra Pakistan e Stati Uniti e includere partnership a livello di singoli Stati americani. L’accordo migliora l’accesso del Pakistan al mercato statunitense e viceversa”.

Il Pakistan ha recentemente confermato la scoperta di enormi riserve di gas e di petrolio offshore. Secondo il Ministro dell’Energia pakistano Mohammad Ali, il Pakistan ha 235 trilioni di piedi cubi (tcf) (6600 miliardi di metri cubi) di riserve di gas e un investimento di 25-30 miliardi di dollari sarebbe sufficiente per estrarre il 10% di queste riserve nel prossimo decennio, per invertire l’attuale produzione di gas in calo e sostituire l’importazione di energia.

Ovviamente maggiori investimenti potrebbero portare a un miglior sfruttamento di queste riserve che, già in questa fase, senza ulteriori esplorazioni, corrispondono a un terzo di quelle del Qatar, un paese che è fra i maggiori fornitori della UE. L’intervento degli USA taglierebbe fuori la Cina da queste riserve e potrebbe essere un’interessante terreno di conquista per le compagnie petrolifere americane al di fuori degli USA.