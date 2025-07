In una giornata che resterà negli annali della diplomazia commerciale europea per la sua rapidità e, purtroppo, per la sua umiliante conclusione, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen è volata in Scozia, nel golf club di Donald Trump, per siglare un accordo commerciale con gli Stati Uniti ed evitare il baratro di dazi al 30% minacciati dall’ex (e forse futuro) Presidente.

Il risultato? Un’intesa che, a conti fatti, assomiglia più a una capitolazione che a un negoziato equilibrato, con condizioni peggiorative persino rispetto a quelle ottenute da partner esterni come il Regno Unito.

Dopo un incontro durato circa un’ora, le due parti hanno annunciato i termini dell’accordo. Analizziamoli con chiarezza, perché è nei dettagli che si nasconde la realtà dei fatti. Stando alle dichiarazioni riportate dalla stampa internazionale , ecco cosa ha accettato l’Unione Europea:

Se questi numeri non fossero già abbastanza eloquenti, il quadro diventa imbarazzante se confrontato con gli accordi che altri Paesi hanno con gli Stati Uniti. Il primo, bruciante paragone è con il Regno Unito post-Brexit. Londra, pur essendo fuori dall’Unione, è riuscita a strappare condizioni migliori per alcuni dei suoi settori strategici. Ad esempio, una parte dell’acciaio britannico può essere esportata verso gli USA pagando un dazio base del 10%, un’aliquota cinque volte inferiore a quella che continuerà a colpire i produttori europei.

Ma l’umiliazione non finisce qui. Con una punta di amara ironia, si può notare come persino la Serenissima Repubblica di San Marino goda di condizioni tariffarie più vantaggiose su certi prodotti, con dazi al 10%. L’Unione Europea, un colosso economico da 450 milioni di consumatori, si ritrova con un accordo peggiore di quello di un Paese che conta poco più di 33.000 abitanti. Un vero e proprio capolavoro negoziale della squadra di von der Leyen.

Al di là dei numeri, è il contesto della giornata a lasciare l’amaro in bocca. La trattativa è stata un monologo di Trump, che ha dettato le sue condizioni senza mezzi termini. Prima dell’incontro, aveva dichiarato pubblicamente che non avrebbe mai accettato un accordo con dazi inferiori al 15%.

Can you do better than a 15% tariff rate for the EU?

Trump: Better meaning lower? No

I don‘t feel sorry for VdL who can‘t even hide how uncomfortable she is, while sitting next to Trump.

I only feel sorry for all of us, the EU citizens in 27 countries.pic.twitter.com/vBBByVJrlZ

— Velina Tchakarova (@vtchakarova) July 27, 2025