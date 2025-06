Le aziende statunitensi hanno concluso accordi commerciali con il gigante giapponese della produzione energetica JERA Co. Inc. per l’acquisto di fino a 5,5 milioni di tonnellate all’anno di gas naturale liquefatto (GNL) americano, secondo quanto dichiarato dal Dipartimento degli Interni (DOI) in un comunicato.

I quattro accordi ventennali, che secondo le analisi di S&P Global dovrebbero “sostenere oltre 50.000 posti di lavoro negli Stati Uniti e aggiungere oltre 200 miliardi di dollari al PIL statunitense”, sottolineano gli sforzi del presidente Trump per far incrementare la produzione americana di GNL e il ruolo significativo che l’industria statunitense del GNL svolge nel rafforzare l’economia degli Stati Uniti e sostenere la sicurezza energetica globale, ha affermato il DOI.

L’accordo di JERA con NextDecade Corporation, Commonwealth LNG, Sempra Infrastructure e Cheniere Marketing LLC prevede l’approvvigionamento di GNL dalla costa del Golfo degli Stati Uniti.

La conclusione dell’accordo è stata annunciata da JERA, dalle società statunitensi, dal Segretario degli Interni Doug Burgum e dal Segretario all’Energia Chris Wright.

In una dichiarazione del 12 giugno, JERA ha affermato che le società offrono GNL a prezzi competitivi e con condizioni contrattuali flessibili. Il valore di queste transazioni supera il totale degli investimenti azionari di JERA negli Stati Uniti, attualmente pari a 6 miliardi di dollari.

Le attività esistenti di JERA negli Stati Uniti comprendono contratti di approvvigionamento di GNL per 3,5 milioni di tonnellate all’anno con Freeport LNG e Cameron LNG e un accordo per 1 milione di tonnellate all’anno con Venture Global CP2.

La recente decisione di JERA di acquistare fino a 5,5 milioni di tonnellate di GNL all’anno dagli Stati Uniti è un “messaggio al mondo che il GNL americano è tornato grazie al presidente Trump”.

“Siamo leader sulla scena mondiale”, ha affermato Burgum. “L’America non chiede più energia all’estero: la produciamo in modo più pulito, più intelligente, migliore e più affidabile rispetto al resto del mondo”.

Trump vuole gli USA dominanti nel GNL

Sotto l’amministrazione Trump sono state adottate diverse misure per rilanciare il settore energetico statunitense, tra cui il sostegno alle esportazioni di GNL.

Il 14 febbraio, il presidente Donald Trump ha emesso un ordine esecutivo che istituisce il Consiglio nazionale per il dominio energetico. Il consiglio ha il compito di consigliare il presidente sulle “strategie per raggiungere il dominio energetico migliorando i processi di autorizzazione, produzione, generazione, distribuzione, regolamentazione e trasporto di tutte le forme di energia americana”.

Il 2 maggio, il DOI ha dichiarato di voler rivedere una norma offshore del Bureau of Ocean Energy Management che “ridurrebbe notevolmente i costi e la burocrazia” legati al processo attuale.

La norma aggiornata “libererà miliardi di dollari che i produttori americani potranno utilizzare per affittare, esplorare, trivellare e produrre petrolio e gas nel Golfo del Messico, proteggendo al contempo i contribuenti americani dai rischi elevati legati alla dismissione”, ha affermato il dipartimento.

Il 19 maggio, l’amministrazione Trump ha annunciato che avrebbe posto fine alla sospensione delle autorizzazioni all’esportazione di GNL introdotta dall’amministrazione Biden, sostenendo che l’aumento delle esportazioni avvantaggia gli Stati Uniti sostenendo gli alleati e stimolando l’economia nazionale.

Esportazioni di GNL

Il mese scorso, il Dipartimento dell’Energia (DOE) ha dichiarato di aver fatto diverse scoperte importanti relative alla capacità di esportazione di GNL degli Stati Uniti.

Nel dicembre 2024, l’agenzia ha pubblicato uno studio sulle esportazioni di GNL e ha invitato il pubblico a presentare commenti fino al 20 marzo.

Dopo aver preso in considerazione lo studio e i commenti del pubblico, il DOE ha concluso che gli Stati Uniti dispongono di “un approvvigionamento di gas naturale robusto, sufficiente a soddisfare i crescenti livelli di esportazioni riducendo al minimo l’impatto sui prezzi interni”.

L’aumento delle esportazioni di GNL è stato inoltre identificato come “privo di impatto percepibile” sulle emissioni globali di gas serra.

“Il presidente Trump ha ricevuto il mandato di liberare il dominio energetico americano, e questo include le esportazioni di GNL degli Stati Uniti”, ha dichiarato il segretario all’Energia Chris Wright in una dichiarazione del 19 maggio. “I fatti sono chiari: espandere le esportazioni di GNL degli Stati Uniti è un bene per gli americani e per il mondo”.

Secondo un’ analisi dell’Energy Information Administration (EIA) del 27 marzo, gli Stati Uniti sono rimasti il maggiore esportatore mondiale di GNL nel 2024, con 11,9 miliardi di piedi cubi al giorno (Bcf/d) di GNL esportati.

In un’analisi del 3 aprile, l’EIA ha affermato che prevede che le esportazioni americane di GNL “continueranno a crescere, trainate dall’avvio di tre nuovi impianti: Plaquemines LNG (fasi 1 e 2), Corpus Christi LNG fase 3 e Golden Pass LNG“.

”Questi impianti hanno una capacità nominale di esportazione complessiva di 5,3 Bcf/d (con una capacità massima di 6,3 Bcf/d) e, una volta che i progetti saranno pienamente operativi, aumenteranno la capacità di esportazione di GNL degli Stati Uniti di quasi il 50%”, ha affermato l’agenzia.