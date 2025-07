Venerdì il presidente Donald Trump si è detto cautamente ottimista sulle possibilità di raggiungere un accordo commerciale con l’Unione Europea prima della scadenza autoimposta del 1° agosto.

“Direi che abbiamo il 50% di possibilità, forse meno, ma il 50% di possibilità di raggiungere un accordo con l’UE”, ha detto Trump ai giornalisti alla Casa Bianca prima di recarsi in Scozia per una visita privata e per incontrare il primo ministro britannico Keir Starmer.

Negli ultimi giorni gli Stati Uniti e l’UE sono stati impegnati in intense trattative in vista della scadenza del termine entro il quale Trump imporrà un dazio del 30% su tutte le importazioni provenienti dai 27 paesi dell’Unione, che lo scorso anno hanno raggiunto un valore complessivo di 605 miliardi di dollari.

Venerdì il presidente ha affermato che qualsiasi accordo con i paesi dell’UE dovrà prevedere una riduzione dei dazi, che attualmente sono pari al 30%. In sostanza, ciò dipende dalla volontà del blocco di abbassare le barriere alle esportazioni americane, ha affermato Trump, che sono soprattutto indirette, cioè legate a regolamentazioni interne.

L’anno scorso, gli Stati Uniti hanno esportato beni per un valore di circa 370 miliardi di dollari verso l’UE. Gran parte di questi, insieme ad alcune esportazioni di servizi statunitensi, potrebbero essere colpiti dalle ritorsioni dell’UE in caso di mancato accordo.

Tuttavia, Trump ha detto ai giornalisti di essere più ottimista sul raggiungimento di un accordo con l’UE rispetto a quanto lo fosse sul raggiungimento di un accordo con il Giappone nei giorni precedenti all’accordo raggiunto la scorsa settimana tra Washington e Tokyo.

“Avrei detto che avevamo il 25% di possibilità con il Giappone. Ma loro hanno continuato a tornare e abbiamo raggiunto un accordo”, ha affermato.

Meeting nel Regno Unito

Trump trascorrerà il fine settimana in Scozia nei suoi resort di golf di Turnberry e Aberdeen, dove ospiterà Starmer e il primo ministro scozzese John Swinney. Secondo il Financial Times anche la von der Leyen si recherà domenica in Scozia per un incontro personale. Pare proprio che Trump si godrà ben poco il golf.

Trump ha detto ai giornalisti che lui e Starmer “vogliono discutere alcuni aspetti” dell’accordo commerciale raggiunto dalla sua amministrazione con il governo di Starmer a maggio. “Un po’ di messa a punto. E festeggeremo anche un po’ insieme”, ha detto il presidente.

In risposta a una domanda, Trump ha affermato di non avere molto margine di manovra per offrire condizioni più generose sui dazi sull’acciaio e l’alluminio per il Regno Unito in cambio della risposta di Londra alle preoccupazioni degli Stati Uniti sulla tassa sui servizi digitali.

“Non molto, perché se lo faccio per uno, devo farlo per tutti. Quindi, su questo, acciaio e alluminio: non molto”, ha detto Trump.

Nell’ambito dell’accordo quadro siglato a maggio, al Regno Unito è stata promessa in via condizionata una quota per esportare acciaio negli Stati Uniti alla bassa tariffa “nazione più favorita”. Tuttavia, tale disposizione non è stata ancora finalizzata dopo che alcuni esponenti dell’industria statunitense hanno espresso preoccupazione. Probabilmente il leader britannico vuole sfruttare questa clausola per salvare qualcosa dell’industria siderurgica del Regno Unito, ridotta al lumicino.