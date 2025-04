Acciaio del Regno Unito: mentre i cinesi scappano, gli indiani di Tata investono

Tata Steel ha recentemente firmato un accordo per l’installazione di una nuova linea di decapaggio nel suo sito di Port Talbot in Galles . L‘ultima mossa del leader dell’industria siderurgica offrirà il 50% di capacità in più rispetto alla linea esistente. Secondo l’annuncio della società del 9 aprile, la nuova attrezzatura avrà una capacità annuale di 1,8 milioni di tonnellate metriche e darà lavoro a un massimo di 220 persone durante la costruzione.

Questo avviene a poche settimane dall’annuncio della cin ese Jingye di voler chiudere la storica acciairia di Sconthorpe, decisione che ha costretto il governo a intervenire con una nazionalizzazione.

L’industria siderurgica britannica dovrebbe vedere la nuova linea entro il 2028

Una fonte interna all’azienda ha riferito a MetalMiner che Tata prevede di mettere in funzione la linea nel quarto trimestre del 2027. Ha inoltre affermato che la precedente linea di decapaggio aveva una capacità annua di 1,2 milioni di tonnellate. Le linee di decapaggio utilizzano bagni acidi per decalcificare i coil laminati a caldo e rimuovere altre impurità prima che il materiale venga sottoposto a laminazione a freddo.

L’azienda francese Clecim progetterà e fornirà le attrezzature meccaniche per la linea, mentre un’azienda svedese fornirà la tecnologia per l’elettrificazione e l’automazione, ha affermato Tata. “Con la fase di pre-ingegnerizzazione completata, entrambe le aziende stanno ora procedendo con l’ingegnerizzazione dettagliata”, ha aggiunto l’azienda.

Una parte della ristrutturazione multimilionaria di Port Talbot

Il lavoro fa parte del progetto da 1,2 miliardi di sterline (1,56 miliardi di dollari) di Tata Steel per trasformare Port Talbot in un’acciaieria verde, sostituendo i suoi due altiforni e il convertitore con due forni elettrici ad arco, o EAF.

Tata spera di mettere in funzione i nuovi forni entro il 2027 e prevede che avranno una capacità produttiva di acciaio grezzo di 3,5 milioni di tonnellate metriche all’anno, oltre il 30% in meno rispetto ai 5 milioni di tonnellate metriche precedentemente prodotte con l’altoforno e il forno ad ossigeno di base.

Tuttavia, nel 2022, l’impianto ha prodotto meno della metà di tale volume, con soli 2,2 milioni di tonnellate metriche. Tata ha anche chiuso gli altiforni di Port Talbot e chiuso il convertitore nel 2024. L’azienda aveva previsto di importare bramme da altri siti per continuare le operazioni di laminazione mentre erano in corso i lavori di sostituzione della parte calda.

Oltre alla sostituzione degli altiforni e del convertitore di ossigeno di base con la tecnologia EAF, altri aggiornamenti previsti a Port Talbot includono l’installazione della nuova linea di decapaggio, l’ammodernamento della colata continua di bramme e la modernizzazione del laminatoio a caldo.