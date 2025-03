Accelera la costruzione di nuove case negli USA

Qualcosa funziona nel nuovo approccio economico della presidenza Trump. Gli i nuovi cantieri edili abitativi negli Stati Uniti sono aumentati inaspettatamente dell’11,2% mese su mese, raggiungendo un tasso annualizzato destagionalizzato di 1,501 milioni nel febbraio 2025, ben al di sopra degli 1,35 milioni rivisti al ribasso di gennaio e delle previsioni di 1,38 milioni.

Questo dato segue il crollo dell’11,5% del mese precedente, quando le tempeste di neve e le temperature rigide avevano interrotto l’attività edilizia.

I cantieri delle abitazioni monofamiliari sono saliti dell’11,4% a 1,108 milioni e gli avviamenti di edifici multi-unità, con cinque o più unità, sono saliti del 12,1% a 0,37 milioni

. A livello regionale, gli avvii di abitazioni sono aumentati maggiormente nel Nord-Est (47,4% a 0,143 milioni), nel Sud (18,3% a 0,815 milioni) e nell’Ovest (5,9% a 0,410 milioni). Al contrario, le vendite sono scese del 24,9% a 0,133 milioni nel Midwest.

Quindi, nonostante i tassi d’interesse non siano ancora scesi nel 2025 e probabilmente non lo faranno sino a Giugno, torna un certo dato di fiducia nelle famiglie che riprendono a costruire case unifamigliari, forse l’investimento più classico per un nucleo ch investe nel futuro. Si allontanano i timori di un crollo del mercato immobiliare.

Può piacere o meno, ma mentre i paesi europei proseguono nel proprio andamento triste, negli USA si scommette nel futuro.