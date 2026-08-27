45 centrali elettriche a secco di carbone per il caldo record. Rischi blackout?

La crisi energetica si sta allargando ben oltre il petrolio. Ben 45 centrali a carbone in India stanno attualmente operando con livelli di scorte di carbone criticamente bassi, poiché la domanda di elettricità aumenta a causa del forte fenomeno El Niño, mentre l’approvvigionamento è ostacolato dalle piogge monsoniche, come ha riferito giovedì Reuters, citando dati governativi e funzionari del settore.

Queste 45 centrali a carbone stanno operando con scorte inferiori al 25% dei livelli richiesti o con riserve insufficienti per tre giorni consecutivi di produzione di energia elettrica, secondo i dati dell’Autorità Centrale per l’Elettricità citati da Reuters. Il numero di centrali con scorte di carbone ridotte è balzato a 45 dalle 31 registrate alla fine di luglio.

Le interruzioni dell’approvvigionamento interno legate al monsone hanno reso più difficile la disponibilità immediata e il trasporto del carbone dagli Stati produttori, ricchi di questa risorsa, alle centrali a carbone.

Di conseguenza, i prezzi interni del carbone in India sono aumentati questa settimana, come ha affermato mercoledì la società di consulenza sulle materie prime BigMint.

«Le centrali termiche indiane hanno ridotto drasticamente le scorte di carbone nei primi 23 giorni di agosto, poiché il consumo di carbone ha continuato a superare l’offerta», ha affermato BigMint in una analisi separata pubblicata mercoledì.

Le scorte delle centrali elettriche indiane sono diminuite del 15,5% tra il 1° e il 23 agosto, poiché le consegne di carbone non sono riuscite a tenere il passo con il ritmo di consumo, ha aggiunto la società di consulenza.

La stagione dei monsoni in India è stata sconvolta da El Niño, con temperature più elevate del solito che hanno fatto aumentare la domanda di energia elettrica. «Il monsone irregolare ha fatto aumentare la domanda di energia elettrica, soprattutto per l’aria condizionata. Ma le forniture di carbone sono al limite della sufficienza», ha dichiarato a Reuters un funzionario anonimo della NTPC, il più grande produttore di energia termica dell’India.

«In alcune centrali servono da cinque a sei treni di carbone, ma ne stiamo ricevendo solo la metà», ha affermato il dirigente. La maggiore domanda di carbone per il raffreddamento sta aumentando la dipendenza dell’India dalle centrali a carbone termico, e ad alcune di queste il Ministero dell’Energia ha chiesto di rinviare gli interventi di manutenzione programmati fino a quando i problemi di approvvigionamento non saranno risolti, ha riferito a Reuters un alto funzionario del ministero.

L’India ha aumentato a livello record la propria produzione interna di carbone, ma questo copre solo 82% del consumo interno. Il maggior consumo non può essere immediatamente compensato dalla produzione interna. Bisognerebbe ordinarlo sui mercato internazionali ai prezzi attuali più alti.