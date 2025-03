WLF, società collegata alla famiglia Trump, lancia USD1, la Stable Coin di trump

World Liberty Financial, la società di finanza decentralizzata sostenuta dal presidente Donald Trump e dalla sua famiglia, ha lanciato una stablecoin, unendosi a un mercato sempre più affollato.

La società ha dichiarato martedì che la stablecoin, denominata USD1, sarà agganciata al dollaro statunitense e sarà sostenuta da titoli di stato americani a breve termine, depositi in dollari e altri equivalenti in contanti. Sarà presto disponibile sulle reti Smart Chain di Ethereum e Binance.

“USD1 offre ciò che i progetti algoritmici e anonimi di criptovaluta non possono offrire: l’accesso alla potenza della DeFi sostenuta dalla credibilità e dalle garanzie dei nomi più rispettati della finanza tradizionale”, ha dichiarato Zach Witkoff, cofondatore di World Liberty Financial. “Stiamo offrendo una stablecoin di dollari digitali che gli investitori sovrani e le principali istituzioni possono integrare con fiducia nelle loro strategie per transazioni transfrontaliere sicure e senza soluzione di continuità”.

Lo sviluppo arriva mentre il mercato delle stablecoin sostenute dal dollaro – criptovalute che promettono un valore fisso ancorato a un altro asset – sta salendo a nuovi massimi storici quest’anno ed è cresciuto di oltre il 46% nell’ultimo anno, secondo CryptoQuant. Il mercato è stato a lungo dominato da Tether (USDT) e, più recentemente, da USDC di Circle. Ricordiamo che una Stable Coin è una criptovaluta il cui corso è strettamente collegato a una valuta Fiat, molto spesso grazie al fatto che il suo valore è appoggiato da riserve costituite dalla valuta di riferimento o di titoli sicuri (di stato) della valuta stessa.



Dal lacio di ottobre, World Liberty Financial ha raccolto 550 milioni di dollari attraverso due vendite di token , di cui 250 milioni annunciati la scorsa settimana. Il progetto sostenuto dalla famiglia Trump, che si descrive come una piattaforma bancaria crittografica, ha rivelato che le entità collegate alla famiglia potrebbero ricevere fino al 75% delle entrate nette dell’impresa .

Le vendite hanno attirato più di 85.000 partecipanti verificati e finanziatori di alto profilo come il fondatore di Tron Justin Sun, che ha aumentato la sua partecipazione a 75 milioni di dollari a gennaio mentre negoziava un potenziale accordo con la SEC su un caso di frode civile.

La rapida ascesa di WLFI arriva mentre l’amministrazione Trump accelera il suo programma sulle criptovalute.

All’inizio del mese , il Presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo per la creazione di una riserva strategica di Bitcoin e David Sacks, lo zar dell’amministrazione per l’IA e le criptovalute, ha reso nota la vendita di oltre 200 milioni di dollari in investimenti in asset digitali per evitare conflitti di interesse. Secondo Witkoff, il progetto è “sulla buona strada per potenziare la DeFi”, anche se si moltiplicano gli scrutini sulla sua struttura finanziaria e sugli intrecci politici.

Un mercato sempre più affollato

WLFI è l’ultima società che si è unita a questo mercato sempre più affollato. PayPal e Gemini sono tra i numerosi emittenti di stablecoin statunitensi. A dicembre, Ripple ha annunciato la sua nuova stablecoin, chiamata ripple USD, o RLUSD. Un mese prima, un consorzio di aziende tra cui Robinhood, Galaxy Digital e Kraken ha lanciato il Global Dollar, o USDG, e la rete di stablecoin congiunta, la Global Dollar Network.

Negli ultimi mesi è cresciuta anche la richiesta di utilizzare le stablecoin per contribuire a preservare l’egemonia del dollaro statunitense. Il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha dichiarato, in occasione dell’inaugurazione del vertice sulle criptovalute alla Casa Bianca di questo mese, che “manterremo gli Stati Uniti la valuta di riserva dominante nel mondo e per farlo useremo le stablecoin”.

Un modo per renderla dominante è darle un’utilità marginale superiore alla valuta, cioè renderla “Migliore” dal punto di vista funzionale rispetto alle altre. Le Stable Coin, se ben costruite, cioè con una riserva quasi totale nella valuta originale o in titoli a basso rischio, come quelli a breve scadenza, permette di rendere trasferibile a costi zero o trascurabile, la moneta, e quindi di investire con la massima libertà e rapidità e di scambiare in mercati regolati solo dalla domanda e dall’offerta.

Proprio per questa estrema libertà le valute virtuali sono viste con sospetto in Europa, dove qualsiasi cosa che sfugge al controllo dello Stato o della UE viene visto come foriero di disgrazia.