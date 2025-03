Washington: i Servizi Segreti sparano a una persona armata vicino alla Casa Bianca

Il personale dei Servizi Segreti ha sparato a un uomo armato nei pressi della Casa Bianca all’inizio di domenica, poche ore dopo aver ricevuto informazioni sul fatto che un uomo, potenziale suicida, potesse recarsi a Washington dall’Indiana, hanno dichiarato le autorità.

Il portavoce dei Servizi Segreti, Anthony Guglielmi, ha dichiarato in un comunicato che la sparatoria è avvenuta “a seguito di un confronto armato” con le forze dell’ordine. Il che significa che entrambe le parti hanno tirato fuori le armi.

Il comunicato afferma che i membri dei Servizi Segreti hanno trovato il veicolo parcheggiato dell’uomo intorno a mezzanotte e hanno visto un uomo a piedi che corrispondeva alla descrizione nelle vicinanze.

“Quando gli agenti si sono avvicinati, l’individuo ha brandito un’arma da fuoco e ne è scaturito un confronto armato, durante il quale il nostro personale ha sparato”, si legge nel comunicato.

Il sospetto è stato portato in un ospedale della zona e le sue condizioni non sono state rese note immediatamente. Non sono stati segnalati altri feriti. Il Presidente Donald Trump era fuori città, secondo l’agenda della Casa Bianca, quindi, se era un attentato

L’incidente è stato oggetto di indagine da parte della squadra di investigazione del Dipartimento di Polizia Metropolitana, che indaga su tutte le sparatorie condotte da agenti nel Distretto di Columbia.

Ricordiamo che Donald Trump è stato oggetto di due attentati alla sua vita durante la campagna elettorale.