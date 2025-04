Volkswagen blocca tutte le auto destinate agli USA o da sdoganare. Il problema sono i Dazi

Audi/Volkswagen ha bloccato nei depositi doganali dei porti statunitensi le auto arrivate dopo il 2 aprile, data in cui Donald Trump ha annunciato una tariffa del 25% sulle importazioni di auto, ha dichiarato lunedì, mentre le aziende si affannano a capire come saranno colpite dai dazi.

Il marchio Volkswagen ha nei depositi USA 37.000 veicoli, sufficienti per circa due mesi di vendite, nel suo inventario statunitense, ha aggiunto il portavoce.

Audi è direttamente nel mirino dei dazi di Trump: il suo modello più venduto negli Stati Uniti, il Q5, è prodotto in Messico, mentre gli altri modelli provengono tutti dall’Europa o da altri paesi.

Il marchio ha inviato una nota ai concessionari, riportata per la prima volta dalla testata statunitense Automotive News, dicendo che avrebbe congelato le spedizioni a partire dal 2 aprile fino a nuovo avviso, ha dichiarato un portavoce.

Secondo i dati del fornitore di servizi automobilistici Cox Automotive, le case automobilistiche hanno in media poco meno di tre mesi di scorte a disposizione negli Stati Uniti, il che consente loro di mantenere intatta l’offerta fino a quando non avranno definito una strategia a lungo termine per affrontare i dazi.

I dirigenti del settore automobilistico incontreranno il Presidente dell’UE Ursula von der Leyen più tardi lunedì per discutere di come rispondere alle tariffe, con le azioni della VW che sono letteralmente precipitate.

In questo caso i contro dazi non servirebbero a nulla, anche perchè le importazioni di auto in Europa dagli USA sono minime, mentre sarebbero molto più utili misure che facciano calare i costi di produzione per le cae europee, come misure per l’eliminazione dei costi impropri di produzione e dei diritti all’emissione della CO2.