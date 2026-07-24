Volkswagen affonda in Cina e Porsche fa cassa vendendo meno: il paradosso che scuote l’auto tedesca

Il gigante dell’auto europea scricchiola sotto il peso del mercato cinese e della transizione elettrica. Volkswagen vede i suoi utili trimestrali crollare di quasi un terzo, tradita dalla frenata delle vendite e da margini sull’elettrico che non riescono a coprire la ritirata del motore termico. Sullo sfondo si consuma un paradosso contabile: Porsche perde clienti e volumi, ma riesce ad aumentare i profitti sfoltendo i costi e alzando i listini. Una fragile illusione finanziaria che rischia di non reggere a lungo.

Il baratro Volkswagen: l’elettrico non riempie la pancia

Per decenni la Cina è stata la cassaforte di Wolfsburg. Oggi si è trasformata in una trappola. Nel secondo trimestre del 2026, l’utile netto del gruppo Volkswagen è crollato del 32,9%, scendendo a 1,54 miliardi di euro rispetto ai 2,29 miliardi dello stesso periodo del 2025.

A pesare è soprattutto il tracollo delle consegne nel Dragone, scese del 26% nel primo semestre e precipitate del 36,6% nei tre mesi da aprile a giugno. La concorrenza locale sui veicoli elettrici picchia duro e azzera le quote dei marchi europei.

I numeri globali indicano una contrazione del 6% nelle consegne. Nemmeno la crescita registrata in Sud America (+8%) e in Europa occidentale (+3%) è bastata ad ammortizzare l’impatto asiatico.

I punti critici del colosso di Wolfsburg si riassumono in poche righe:

Margini risicati sulle BEV: Le vendite di auto elettriche crescono in Europa, ma i guadagni netti per unità restano molto inferiori rispetto ai modelli a benzina e diesel.

Le vendite di auto elettriche crescono in Europa, ma i guadagni netti per unità restano molto inferiori rispetto ai modelli a benzina e diesel. Crollo in Asia: La perdita della leadership storica sul mercato cinese a favore dei produttori locali come BYD.

La perdita della leadership storica sul mercato cinese a favore dei produttori locali come BYD. Sovrapprezzo industriale: Costi di struttura e impianti sovradimensionati che impongono tagli dolorosi al personale e alla gamma di modelli.

Il paradosso Porsche: alzare i prezzi mentre crollano le consegne

Spostando lo sguardo su Zuffenhausen, la controllata “Sport Luxury” mostra una fotografia all’apparenza opposta. Porsche chiude il semestre con un utile operativo in crescita di un terzo, portando il margine all’1,35% dal precedente 1,01%.

Nonostante questo, i volumi raccontano una storia di forte sofferenza. Le consegne sono calate del 16%, fermandosi a circa 121.000 vetture, e i ricavi complessivi sono scesi del 5% a 17,3 miliardi di euro.

Confronto dati primo semestre 2026

Indicatore Gruppo Volkswagen (Q2) Porsche AG (H1) Utile netto / operativo -32,9% (Utile netto) +33% (Utile operativo) Consegne globali -6,0% (Globale H1) -16,0% (Vetture consegnate) Mercato Cinese -26,0% (H1) -32,0% (Crollo vendite) Fatturato / Ricavi In flessione -5,0% (17,3 miliardi €)

Come ha fatto Porsche a fare più soldi vendendo meno macchine? La spiegazione sta nella severa disciplina dei prezzi, nel mix di vendita sbilanciato sui modelli di fascia altissima (come la 911) e nell’impatto dei tagli ai costi voluti dall’amministratore delegato Michael Leiters. A questo si aggiunge la riduzione degli accantonamenti straordinari rispetto all’anno prima.

Quanto può durare il gioco di prestigio?

La strategia del “valore sopra i volumi” funziona nell’immediato, ma mostra crepe evidenti sul lungo periodo. Porsche soffre le medesime piaghe del gruppo madre: la scomparsa dei clienti cinesi (-32%), il peso dei dazi americani e il mancato ritorno economico sui massicci investimenti nell’elettrico.

Non si può tagliare le spese all’infinito se il mercato di sbocco continua a restringersi. Vendere meno auto a prezzi più alti salva il bilancio per un paio di trimestri, ma riduce la presenza su strada ed espone il marchio a rischi sistemici quando la domanda globale si raffredda.

Le ricadute economiche per l’indotto tedesco ed europeo si preannunciano severe. Senza un recupero della reddittività sulla mobilità elettrica, la transizione industriale rischia di sgonfiare i profitti dell’intera filiera dell’auto.