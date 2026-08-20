Vola per la prima voltas l’aereo gigante elettrico che viaggia con 5 dollari d’energia

Il trasporto aereo globale si trova davanti a un bivio drammatico. Il prezzo del carburante per i jet è salito a una media di 3,50 dollari al gallone, con un balzo del 63% in appena un anno.

Le compagnie aeree spenderanno circa 350 miliardi di dollari solo per fare il pieno nel 2026. Questo costo rappresenta ormai un terzo delle spese totali di volo, strangolando i margini operativi e scaricando rincari pesantissimi sui passeggeri.

Proprio nel momento di massima tensione per i bilanci dei vettori, arriva una svolta tecnologica che potrebbe cambiare le regole del mercato. Nei cieli americani ha volato per la prima volta l’aereo a batteria più grande mai costruito al mondo.

Il battesimo dell’aria a Plattsburgh

Il collaudo si è svolto presso l’aeroporto internazionale di Plattsburgh, nello Stato di New York. Il velivolo, chiamato X1 e sviluppato dalla società Heart Aerospace, è decollato per una missione di 27 minuti, raggiungendo una quota di circa 335 metri (1.100 piedi).

Le dimensioni del mezzo impressionano per un veicolo a trazione puramente elettrica:

Peso al decollo: oltre 11,3 tonnellate (più di 25.000 libbre);

oltre 11,3 tonnellate (più di 25.000 libbre); Apertura alare: 32,3 metri (106 piedi);

32,3 metri (106 piedi); Lunghezza: 23,1 metri (76 piedi);

23,1 metri (76 piedi); Potenza erogata: oltre 1 megawatt istantaneo.

Il volo è avvenuto sotto la certificazione speciale della FAA nella categoria sperimentale. I piloti hanno testato con successo tutte le fasi: rullaggio, decollo, salita, manovre e atterraggio.

Consumi ridicoli contro una bolletta miliardaria

Il dato che fa tremare i fornitori di idrocarburi è puramente economico: per completare i 27 minuti di volo, l’X1 ha consumato circa 5 dollari di elettricità.

Una cifra irrisoria se confrontata con le centinaia di dollari di cherosene bruciati da un turboelica tradizionale per un tragitto analogo. Anche considerando che l’X1 è un prototipo di collaudo e non porta passeggeri, il divario di costo per unità di energia resta abissale.

L’elettrificazione offre alle compagnie una via d’uscita dall’instabilità dei mercati petroliferi e dalle crescenti tasse sulle emissioni.

Parametro Aereo Elettrico X1 Aereo Regionale Tradizionale Spesa energia per test (27 min) Circa $5 (elettricità) \vert{} Centinaia di$ (cherosene) Impatto prezzo greggio Nullo (slegato dal barile) Diretto ed estremo (+63% annuo) Costi manutenzione motore Molto bassi (motore elettrico) Alti (turbine complesse)

Dall’X1 alla produzione: la rotta verso l’ES-30

L’X1 serve come banco di prova per il vero modello commerciale: l’ES-30, un velivolo regionale ibrido-elettrico da 30 posti che, se prodotto, rivoluzionerà le tratte brevi, quelle che portano i passeggeri ai grandi aeroporti.

Il piano industriale prevede:

Autonomia pura a batteria: circa 200 chilometri (125 miglia);

circa 200 chilometri (125 miglia); Autonomia ibrida: fino a 800 chilometri (500 miglia);

fino a 800 chilometri (500 miglia); Tempo di ricarica a terra: 30 minuti;

30 minuti; Primo volo pre-serie: 2028 a Los Angeles;

2028 a Los Angeles; Entrata in servizio: 2031.

Heart Aerospace stima che l’ES-30 ridurrà i costi operativi di oltre il 40% rispetto ai velivoli regionali oggi in servizio. Il risparmio arriva dalla drastica semplificazione meccanica dei motori elettrici, dall’assenza di cherosene sulle tratte minime e dalla minore spesa per la manutenzione.

La rinascita economica dei piccoli scali

Negli ultimi vent’anni le grandi compagnie hanno cancellato centinaia di rotte brevi perché insostenibili con i costi dei motori a turbina. Interi territori periferici e piccoli aeroporti commerciali sono rimasti isolati. La combinazione tra aerei a basso costo operativo e ricarica rapida permette di riaprire tratte punto a punto finora condannate al fallimento contabile.

I giganti del settore non sono rimasti a guardare. Vettori come United Airlines e Air Canada hanno già firmato impegni d’acquisto per un valore complessivo di 9,4 miliardi di dollari. Si tratta di una scelta quasi obbligata per abbattere il costo al km, elemento essenziale per il trasporto regionale.

. Se un aereo da 11 tonnellate riesce a staccarsi da terra con l’equivalente del costo di una colazione al bar, il futuro dell’aviazione a corto raggio ha appena trovato una base solida. Anche in Italia potremmo assistere a una rivoluzione con il rilancio del nostro sistema degli aeroporti regionali.