Vittoria del governo italiano in Europa : Carlo Comporti eletto presidente dell’Esma

In questo contesto, avere un italiano alla guida dell’Autorità significa partecipare da una posizione autorevole alla costruzione delle nuove regole finanziarie europee. Non si tratta di difendere interessi nazionali all’interno di un’istituzione indipendente, ma di vedere riconosciuta la qualità delle competenze italiane e la capacità del Paese di esprimere figure credibili per incarichi di primo piano.

Comporti, nato a Siena nel 1966, è commissario Consob dal 2022. Era già membro del Board of Supervisors e del Management Board dell’ESMA e presiedeva il Comitato permanente sulla finanza digitale. Nel maggio scorso era stato inserito dall’Autorità nella rosa finale dei candidati sulla base del merito, della conoscenza dei mercati e dell’esperienza nella regolamentazione e nella vigilanza finanziaria.

La sua affermazione è dunque il risultato di una solida esperienza professionale, ma anche della capacità dell’Italia di costruire consenso attorno alla propria candidatura. Pochi anni fa un altro italiano, Carmine Di Noia, pur arrivato ai vertici della selezione, era stato superato nel voto politico del Consiglio dalla candidata tedesca Verena Ross. Questa volta il risultato è stato diverso, a dimostrazione di un’Italia più ascoltata e capace di far valere il proprio peso nelle trattative europee.

La scelta di Comporti si inserisce quindi in un percorso più ampio: il nostro Paese non è più chiamato soltanto a recepire decisioni costruite altrove, ma torna a occupare posizioni decisive negli organismi europei. È l’ennesimo segnale di una maggiore autorevolezza internazionale, ottenuta attraverso continuità nell’azione di Governo, qualità delle candidature e capacità di tessere alleanze.

Ora sarà necessario completare l’iter al Parlamento europeo senza considerare il risultato già acquisito. Ma il passaggio più difficile, quello del voto tra gli Stati, è stato superato. E per l’Italia rappresenta una vittoria che va oltre il prestigio personale: significa essere più forti nel luogo in cui si definirà una parte importante del futuro finanziario dell’Europa.