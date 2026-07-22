Economia
Vittoria del governo italiano in Europa : Carlo Comporti eletto presidente dell’Esma
Il Consiglio Ue ha scelto, nel corso della riunione degli ambasciatori dei 27, l’italiano Carlo Comporti come candidato alla presidenza dell’Esma, l’Autorità europei degli strumenti finanziari e dei mercati. La scelta non costituisce un via libera definitivo ma va confermata dal Parlamento europeo. Comporti ha avuto la meglio sulla danese Karen Dortea Abelskov. Entrambi sono membri del Board dell’Esma.
Al di là degli ultimi passaggi istituzionali, si tratta di una scelta politicamente e strategicamente rilevante. Il voto del Consiglio rappresenta un riconoscimento delle competenze di Comporti, ma anche un nuovo successo della diplomazia italiana e del lavoro svolto dal Governo per rafforzare il peso del Paese nei luoghi nei quali vengono assunte le decisioni europee.
Non è una nomina marginale. L’ESMA vigila sul funzionamento dei mercati finanziari europei, tutela gli investitori, coordina le autorità nazionali come la Consob, definisce standard tecnici comuni ed esercita direttamente la supervisione su soggetti paneuropei quali le agenzie di rating e alcuni amministratori di indici e infrastrutture finanziarie.
Il suo peso è inoltre destinato a crescere. Nel percorso verso l’Unione dei risparmi e degli investimenti, Bruxelles sta discutendo il rafforzamento dell’Autorità e il trasferimento a livello europeo di nuove funzioni oggi esercitate dai singoli organismi nazionali. L’ESMA potrebbe quindi assumere un ruolo sempre più simile a quello di una vera “Consob europea”, con maggiori poteri di regolamentazione e vigilanza sui grandi operatori dei mercati continentali.
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