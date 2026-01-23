Venezuela, Svolta Pragmatica: Royalties al 15% e Controllo Operativo ai Privati per Salvare il Petrolio

Il Venezuela sta tentando di riaprire la sua industria petrolifera offrendo al mercato qualcosa che, negli ultimi decenni, è stato considerato quasi un tabù a Caracas: il controllo operativo agli stranieri.

Non stiamo parlando di semplici concessioni verbali, ma di una bozza di riforma della Legge Organica sugli Idrocarburi che descrive un modello totalmente nuovo. L’obiettivo è chiaro: trasformare quelle che erano misure eccezionali e “scorciatoie” usate dal 2020 per sopravvivere alle sanzioni, in una legge ordinaria, stabile e prevedibile. Caracas ha bisogno di investimenti, e sembra aver capito che per ottenerli deve cedere leve di comando.

La Svolta: Comandare anche senza la Maggioranza

Il dettaglio che colpisce di più in questa proposta è politico, prima ancora che tecnico. Le bozze prevedono che le compagnie straniere e locali possano operare i giacimenti, commercializzare la produzione e incassare direttamente i proventi delle vendite.

La vera rivoluzione sta nel fatto che un partner privato potrebbe fare tutto questo pur detenendo una quota di minoranza rispetto alla compagnia statale PDVSA. È un cambiamento radicale che risponde alla lamentela storica degli investitori: i progetti petroliferi vivono o muoiono sulla velocità decisionale. Chi approva la spesa? Chi firma per i carichi in export? Chi controlla la cassa una volta che il compratore paga?

Per anni, queste leve sono rimaste bloccate dentro la burocrazia di PDVSA, anche quando i partner ci mettevano capitale e know-how. La nuova bozza sembra una risposta diretta: “Mettete i soldi e gestite voi, anche se siamo soci”.

I Punti Chiave della Riforma

La proposta, presentata dalla presidente ad interim Delcy Rodríguez all’Assemblea Nazionale, dovrà passare per due dibattiti e una consultazione pubblica. Ecco i pilastri tecnici che dovrebbero ingolosire le “Big Oil”:

Gestione Operativa: I partner privati possono gestire i campi e vendere il greggio autonomamente, superando il collo di bottiglia statale.

I partner privati possono gestire i campi e vendere il greggio autonomamente, superando il collo di bottiglia statale. Taglio delle Royalties: Si prevede la possibilità di ridurre le royalties fino al 15% per progetti “speciali” che richiedono grandi investimenti. Un crollo verticale rispetto al benchmark del 33% (o 30% in alcune versioni) che ha storicamente soffocato i margini.

Si prevede la possibilità di ridurre le royalties fino al per progetti “speciali” che richiedono grandi investimenti. Un crollo verticale rispetto al benchmark del 33% (o 30% in alcune versioni) che ha storicamente soffocato i margini. Fiscalità Agevolata: Alcune versioni del testo suggeriscono anche un taglio dell’imposta sul reddito al 30%. La direzione è univoca: meno prelievi iniziali, più spazio per il recupero dei costi (Cost Recovery).

Alcune versioni del testo suggeriscono anche un taglio dell’imposta sul reddito al 30%. La direzione è univoca: meno prelievi iniziali, più spazio per il recupero dei costi (Cost Recovery). Arbitrato Indipendente: Forse il segnale più forte per la “certezza del diritto”. La legge includerebbe l’opzione dell’arbitrato indipendente per le dispute, una garanzia essenziale per chi è stato scottato in passato da espropri e cambi di umore politici.

Realismo economico o necessità?

La storia dietro la notizia è una questione di legittimità e cassa. Se la riforma passerà e verrà applicata con coerenza, potrebbe cambiare le aspettative sull’offerta venezuelana e sull’economia della raffinazione regionale.

È un approccio quasi keynesiano applicato alla crisi: quando la domanda interna langue e le infrastrutture crollano, lo Stato deve stimolare l’investimento. Ma non avendo risorse proprie, il Venezuela “affitta” le sue risorse con termini ultra-competitivi. Resta da vedere se la fiducia degli investitori sarà sufficiente a superare i rischi politici, ma l’offerta sul piatto è di quelle che, in un mondo affamato di energia, è difficile ignorare.

Domande e risposte

Perché il Venezuela cambia la legge proprio ora? Il Paese ha urgente bisogno di capitali freschi per riattivare la produzione petrolifera, crollata per mancanza di manutenzione e investimenti. Le “soluzioni temporanee” usate dal 2020 non bastano più a garantire gli investitori internazionali. Trasformare queste prassi in legge ordinaria serve a dare un segnale di stabilità giuridica e a legittimare il rientro delle compagnie straniere, offrendo condizioni fiscali e operative molto più vantaggiose rispetto al passato socialista rigido.

Cosa cambia concretamente per una compagnia petrolifera straniera? Cambia tutto il modello di gestione. Prima, anche investendo milioni, la compagnia doveva aspettare le decisioni e i pagamenti di PDVSA (spesso lenti o bloccati). Con la riforma, il partner privato, anche se in minoranza azionaria, potrà prendere decisioni operative, gestire l’estrazione, vendere direttamente il greggio e incassare i proventi senza passare per le casse dello Stato, garantendosi il recupero dell’investimento in tempi certi.

Questa riforma garantisce che non ci saranno nuovi espropri? Nessuna legge può garantire il futuro politico al 100%, ma l’introduzione dell’arbitrato indipendente è un segnale fortissimo. Significa che il Venezuela accetta di farsi giudicare da enti terzi in caso di controversie, rinunciando alla sovranità giuridica assoluta sulle dispute. Questo meccanismo serve proprio a rassicurare le compagnie che temono il “rischio paese”, offrendo una tutela legale che prima era inesistente o inefficace.