Venezuela: crolla l’export di greggio, la Cina diventa il primo cliente. Cosa può fare Chevron?

Grane per il Venezuela. Le esportazioni di greggio e carburante del Venezuela sono diminuite a luglio di circa il 10% rispetto a giugno, attestandosi a una media di 727.000 barili al giorno (bpd), poiché Chevron e altri partner della compagnia petrolifera statale PDVSA erano in attesa delle autorizzazioni degli Stati Uniti per riprendere le operazioni e le esportazioni vietate a maggio.

Secondo i documenti della PDVSA e i dati di monitoraggio delle navi raccolti da Reuters , il mese scorso il Venezuela ha esportato anche circa 227.000 tonnellate metriche di derivati del petrolio e prodotti petrolchimici, più o meno lo stesso volume di giugno.

La Cina ha rappresentato la quota maggiore delle esportazioni petrolifere venezuelane a luglio, con un incredibile 95%, mentre le aziende occidentali, tra cui la supermajor statunitense Chevron, erano in attesa di licenze speciali limitate da parte degli Stati Uniti per riprendere le operazioni.

La scorsa settimana, l’amministrazione Trump ha concesso a Chevron un’ esenzione dalle sanzioni per le sue operazioni in Venezuela, ma solo a condizione che nessun denaro proveniente da tali operazioni andasse al governo venezuelano.

“Da quando la nostra licenza è cambiata a maggio, abbiamo collaborato strettamente con il governo degli Stati Uniti per garantire il rispetto delle politiche del nostro Paese nei confronti del Venezuela”, ha dichiarato Mike Wirth, amministratore delegato di Chevron, durante la conference call sui risultati finanziari della società venerdì.

“Questo mese sembra che ci sarà una quantità limitata di petrolio che inizierà a fluire verso gli Stati Uniti dalle operazioni in Venezuela in cui abbiamo un interesse, in linea con la politica di sanzioni degli Stati Uniti. Il greggio venezuelano è molto richiesto e prezioso per le raffinerie del Golfo degli Stati Uniti, costruite appositamente per lavorare greggi pesanti come quello, e rappresenta quindi una fonte di approvvigionamento affidabile per l’economia americana”.

Prima che la precedente licenza fosse revocata dall’amministrazione Trump a maggio, Chevron produceva circa 240.000 barili al giorno di petrolio in Venezuela e ne esportava la maggior parte negli Stati Uniti per la raffinazione nelle raffinerie della costa del Golfo.

Kpler ha osservato in un commento che l’esenzione concessa a Chevron comporterà una correzione dei prezzi dei greggi pesanti. Il fornitore di analisi dei dati ha affermato che l’esenzione “dovrebbe contribuire a raffreddare il mercato del greggio pesante, anche se arriva un po’ in ritardo, dato che la stagione di picco della domanda estiva sta volgendo al termine”.

“Tuttavia, introduce un rischio al rialzo per l’offerta globale proprio mentre il mercato è sul punto di passare a un eccesso di offerta entro la fine del terzo trimestre”, ha affermato Muyu Xu, analista senior del greggio di Kpler.

Comunque la moderata quantità di petrolio che può comprare Chevron non porterà a un boom dell’export di petrolio venezuelano, anche perché fortemente condizionata.