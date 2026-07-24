Varta in bancarotta: 3.200 posti di lavoro a rischio e il simbolo dell’industria tedesca distrutto dalla Cina

Il colosso tedesco delle batterie Varta è arrivato al capolinea. Con ben quattro istanze di fallimento presentate al tribunale di Stoccarda, lo storico marchio si avvia verso una drammatica fine, presumibilmente smembrato. Oltre 3.200 lavoratori rischiano di finire per strada, mentre i creditori si preparano a spartirsi i pezzi più ricchi dell’azienda.

I proprietari storici hanno deciso di fermare i soccorsi. Il produttore di auto sportive Porsche e l’imprenditore austriaco Michael Tojner si sono rifiutati di versare i nuovi soldi necessari per coprire il buco di cassa.

A prendere il controllo della situazione è stato un gruppo di creditori guidato da Deutsche Bank e da diversi fondi d’investimento. La loro ricetta non prevede un salvataggio generale, ma lo spezzettamento della società per recuperare il denaro prestato.

I fondi intendono prendersi il settore profittevole delle batterie per uso domestico. L’imprenditore Tojner ha invece messo gli occhi sul business delle micro-batterie per apparecchi acustici. Il resto della struttura produttiva rischia semplicemente di sparire.

La tenaglia cinese e l’abbandono di Apple

La ferita mortale per Varta è arrivata qualche mese fa dalla California. Apple ha deciso di interrompere gli acquisti delle batterie per i suoi auricolari senza fili, preferendo spostare gli ordini verso fornitori cinesi.

Senza le commissioni del colosso di Cupertino, il bilancio dell’azienda è crollato. Competere sui prezzi con i produttori asiatici si è rivelato un compito impossibile per la fabbrica tedesca.

La precedente ristrutturazione del 2024, fatta grazie alla legge salva-imprese StaRUG, non è servita a nulla. Anche se gli azionisti avevano perso le loro quote e i creditori avevano tagliato parte dei crediti, la mancanza di nuovi clienti ha riaperto subito il baratro.

I numeri di un disastro industriale

I dati della crisi mostrano chiaramente la gravità della situazione per il mercato manifatturiero europeo:

Voce Dettaglio / Valore Lavoratori coinvolti Circa 3.260 dipendenti Procedure giudiziarie 4 richieste di insolvenza a Stoccarda Ultimo fatturato noto 793 milioni di euro Ultima perdita d’esercizio Oltre 65 milioni di euro Fabbrica di Nördlingen Chiusura programmata entro l’autunno

La sola chiusura del sito in Baviera lascerà senza lavoro 350 persone. A questi numeri vanno aggiunti gli effetti negativi su tutte le piccole aziende fornitrici locali. Salta tutta la filiera delle batterie tedesche.

L’auto elettrica tedesca travolta da Pechino

Il caso Varta rappresenta il segnale di un male molto più grande che sta colpendo l’intera economia tedesca. L’accelerazione forzata verso la transizione ecologica e le auto elettriche si sta scontrando con la dura realtà dei costi di produzione.

Mentre le aziende europee pagano l’energia a prezzi altissimi, la Cina garantisce ai propri produttori costi bassi, materie prime pronte e forti aiuti pubblici.

La crisi colpisce l’intera filiera della mobilità. La stessa Porsche ha dovuto cancellare i piani della sua controllata Cellforce, fermando l’idea di produrre celle per batterie in Germania.

Quando il mercato interno non sostiene la domanda e lo Stato non protegge le capacità produttive nazionali, le aziende finiscono per fallire. L’Europa rischia così di perdere il suo patrimonio industriale, trasformandosi in un semplice compratore di tecnologia prodotta in Asia.