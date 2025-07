Gli Stati Uniti e l’Iran sono pronti a tornare al tavolo dei negoziati in un momento in cui le tensioni tra i due paesi sono elevate e la fiducia è scarsa.

I colloqui erano inizialmente previsti per il 10 luglio a Oslo, secondo fonti di RFE/RL, che ora affermano che l’incontro è stato rinviato, probabilmente alla prossima settimana.

Qualunque sia la data, i colloqui segneranno una potenziale ripresa della diplomazia nucleare tra i due paesi nemici di lunga data, a poche settimane dagli attacchi aerei congiunti di Israele e Stati Uniti contro siti nucleari iraniani.

Israele ha lanciato il suo attacco contro l’Iran il 13 giugno, appena due giorni prima che Teheran e Washington tenessero il sesto round di negoziati sul programma nucleare iraniano.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha quindi autorizzato l’adesione di Israele all’attacco contro gli impianti nucleari iraniani. In seguito, Washington ha mediato un accordo di cessate il fuoco per porre fine alle ostilità.

In un articolo pubblicato l’8 luglio sul Financial Times, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi ha messo in dubbio che Teheran possa “fidarsi di un ulteriore impegno” dopo aver visto “la nostra buona volontà ricambiata con un attacco da parte di due eserciti dotati di armi nucleari”.

Sebbene Trump abbia parlato di raggiungere un “accordo permanente” con l’Iran, non ha delineato i contenuti di tale accordo.

Tuttavia, le sue ultime mosse suggeriscono un passaggio dalla gestione di crisi a breve termine a una strategia più ampia, volta a garantire un accordo che affronti il programma nucleare iraniano, l’influenza regionale e la più ampia architettura di sicurezza del Medio Oriente.

L’Iran ha insistito, anche dopo la guerra di 12 giorni con Israele, che rimane impegnato nella diplomazia, sebbene abbia chiesto garanzie che qualsiasi accordo impedirà a Israele di lanciare ulteriori attacchi.

Il presidente degli Stati Uniti sostiene che gli attacchi abbiano “distrutto” gli impianti nucleari iraniani. L’Iran ha riconosciuto che i siti hanno subito danni ingenti, ma ha promesso di portare avanti il suo programma nucleare e, soprattutto, l’arricchimento dell’uranio.

L’Iran potrebbe aver perso potere dopo gli attacchi, ma ha ancora alcune carte da giocare.

Prima degli attacchi, l’Iran aveva accumulato oltre 400 kg di uranio arricchito al 60%, a un passo dal grado militare, e secondo quanto riferito ne avrebbe trasferito una parte in luoghi segreti.

L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) afferma di non conoscere l’ubicazione di tutto questo materiale.

Nel frattempo, l’Iran ha sospeso la cooperazione con gli ispettori e ha suggerito che le informazioni condivise dall’agenzia di controllo nucleare dell’ONU potrebbero aver reso possibili gli attacchi, sollevando preoccupazioni che possa essere sul punto di ritirarsi completamente dal Trattato di non proliferazione.

Tuttavia, Trump ha avvertito che ordinerà un’altra campagna di bombardamenti se l’Iran riprenderà l’arricchimento dell’uranio ad alto livello.

Intanto il petrolio cade

Intanto, alla notizia di questi colloqui, il prezzo del petrolio ha ripreso a scendere, perché si allontana il rischio di un conflitto nel medio oriente.

I prezzi del petrolio WTI sono tornati sotto i 67 dollari al barile, a dimostrazione che la distensione porta bene ai prezzi energetici.