USA: Inflazione in ribasso e al di sotto delle Attese. La cura Trump funziona?

Il primo mese in cui le azioni economiche politiche di Trump hanno effetto segna un cambiamento nei numeri, abbastanza inatteso. Il tasso d’inflazione annuale negli Stati Uniti è sceso per il secondo mese consecutivo al 2,4% nel marzo 2025, il più basso da settembre, rispetto al 2,8% di febbraio e al di sotto delle previsioni del 2,6%.

I prezzi della benzina (-9,8% contro -3,1%) e dell’olio combustibile (-7,6% contro -5,1%) sono diminuiti maggiormente, mentre i prezzi del gas naturale sono aumentati (9,4% contro 6%).

L’inflazione è rallentata anche per gli alloggi (4% vs 4,2%), le auto e i camion usati (0,6% vs 0,8%) e i trasporti (3,1% vs 6%), mentre i prezzi dei veicoli nuovi sono rimasti invariati (vs -0,3%).

D’altra parte, l’inflazione è accelerata per gli alimenti (3% vs 2,6%).

Ecco il grafico dell’inflazione annuale:

Rispetto al mese precedente, l’Indice dei Prezzi al Consumo è diminuito dello 0,1%, il primo calo da maggio 2020, rispetto alle aspettative di un aumento dello 0,1%.

L’indice dell’energia è sceso del 2,4%, poiché il calo del 6,3% della benzina ha più che compensato gli aumenti dell’elettricità (0,9%) e del gas naturale (3,6%).

Nel frattempo, l’inflazione core annuale è scesa al 2,8%, il valore più basso da marzo 2021, al di sotto delle previsioni del 3%. Su base mensile, l’IPC core è aumentato dello 0,1%, al di sotto delle aspettative dello 0,3%.

Quindi l’inflazione è in calo, anche nella sua componente core, quella al netto di prodotti energetici e freschi, e questo significa che la dinamica salariale sta rallentando, segnando un raffreddamento dell’economia in generale.

Con il ribasso dell’inflazione viene anche ad attenuarsi l’alibi della Federal Reserve per non ribassare i tassi d’interesse, iun fatto che era emerso negli appunti dell’ultimo meeting della FOMC. La palla passa nel campo di erome Powell adesso.