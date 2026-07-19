Usa, incubo pignoramenti: l’onda d’urto sui mutui che rischia di schiacciare le famiglie americane

Il sogno americano della casa di proprietà si sta trasformando in un incubo per centinaia di migliaia di famiglie negli Stati Uniti. I pignoramenti immobiliari sono improvvisamente tornati a correre, registrando un balzo che accende i riflettori su una sofferenza finanziaria sempre più diffusa, come mostrano di dati del sito specializzato ATTOM. Le rate mensili sono ormai insostenibili per molti risparmiatori, intrappolati tra l’inflazione e il peso dei vecchi debiti.

I numeri ufficiali descrivono una situazione in netta virata verso il rosso. Nei primi sei mesi dell’anno, ben 227.548 immobili negli Stati Uniti hanno subito una procedura di pignoramento. Si tratta di un aumento del 21% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e addirittura del 28% se il confronto viene fatto con due anni fa.

L’analisi territoriale mostra variazioni percentuali impressionanti, con picchi che si concentrano in zone insospettabili, come mostra lo specchietto sottostante:

Stato Incremento pignoramenti su base annua Idaho +59% Colorado +57% Georgia +52% Carolina del Nord +47%

Dal punto di vista pratico, il pignoramento è il meccanismo legale con cui una banca si riappropria di una casa quando chi ha firmato il mutuo smette di pagare. La macchina si attiva dopo 90 giorni di ritardo con un primo avviso formale. Se il debito non viene saldato entro i successivi 30 giorni, l’istituto di credito prende possesso del bene per metterlo all’asta.

Guardando i dati complessivi, lo 0,16% di tutte le abitazioni americane ha registrato una segnalazione nei primi sei mesi dell’anno. La Florida guida la triste classifica nazionale con un tasso dello 0,27%, seguita a ruota dalla Carolina del Sud (0,26%), dall’Indiana e dal Delaware (entrambi allo 0,25%).

Gli esperti del settore tendono a gettare acqua sul fuoco, spiegando che il mercato sta semplicemente tornando alla normalità dopo i blocchi legali decisi durante la pandemia. Tuttavia, la realtà economica dice anche altro: una fetta consistente di cittadini si trova oggi in una condizione di grave stress finanziario rispetto a dodici mesi fa.

Le ragioni di questa crisi emergente sono chiare:

Tassi di interesse alle stelle: I tassi medi per un mutuo fisso a 30 anni rimangono stabilmente sopra il 6% dalla fine del 2022, oscillando recentemente intorno al 6,55%.

I tassi medi per un mutuo fisso a 30 anni rimangono stabilmente sopra il 6% dalla fine del 2022, oscillando recentemente intorno al 6,55%. Crollo della domanda: I costi eccessivi stanno allontanando i potenziali acquirenti dal mercato, bloccando le compravendite.

I costi eccessivi stanno allontanando i potenziali acquirenti dal mercato, bloccando le compravendite. Mutui variabili insostenibili: Chi ha sottoscritto contratti a tasso variabile si è visto recapitare rate mensili enormemente gonfiate, che riducono il reddito disponibile per le spese quotidiane.

Quando la domanda di case si riduce e i pignoramenti aumentano, l’intero sistema economico subisce un rallentamento. Meno consumi significano meno crescita, in un classico circolo vizioso che incide direttamente sulla stabilità della classe media. Per evitare di perdere la propria abitazione, i consulenti finanziari suggeriscono due strade: tentare il rifinanziamento del mutuo per allungare i tempi di rimborso, oppure chiedere una sospensione temporanea dei pagamenti direttamente alla banca per riorganizzare le proprie finanze. Le previsioni legali indicano però che, senza interventi di sostegno o un calo dei tassi, i pignoramenti continueranno a salire nella seconda parte dell’anno.