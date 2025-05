USA: deficit commerciale USA alle stelle, forse per l’ultima volta

Potrebbe essere il picco prima di una forte discesa. Il deficit commerciale degli Stati Uniti è salito a 140,5 miliardi di dollari nel marzo 2025, raggiungendo un nuovo record, rispetto alle previsioni di un deficit di 137 miliardi di dollari.

Le importazioni sono aumentate del 4,4%, raggiungendo il massimo storico di 419 miliardi di dollari, in previsione di ulteriori annunci di tariffe ad aprile.

Gli acquisti sono aumentati per i preparati farmaceutici, le autovetture e gli accessori per computer, ma sono diminuiti per le forme metalliche finite, l’oro non monetario e il petrolio greggio.

Nel frattempo, le esportazioni sono aumentate di un misero 0,2%, ma hanno raggiunto il record di 278,5 miliardi di dollari, trainate da autovetture, gas naturale, oro non monetario e accessori per computer, mentre sono diminuite per gli aerei civili.

Il deficit commerciale degli Stati Uniti si è fortemente ampliato con l’UE (48,3 miliardi di dollari contro 30,9 miliardi di dollari), in particolare con l’Irlanda (29,3 miliardi di dollari contro 14 miliardi di dollari) e il Vietnam (14,1 miliardi di dollari contro 12,4 miliardi di dollari), ma si è ridotto con la Cina (24,8 miliardi di dollari contro 26,6 miliardi di dollari), la Svizzera (14,7 miliardi di dollari contro 18,8 miliardi di dollari) e il Canada (4,9 miliardi di dollari contro 7,4 miliardi di dollari), mentre è rimasto invariato con il Messico (16,7 miliardi di dollari).

Ecco il relativo grafico:

Questi dati sono di marzo, due giorni prima l’imposizione dei dazi generalizzati del 10%, quindi questi potrebbero essere anche gli ultimi dati di squilibrio record della bilancia commerciale. Ricordiamo che subito si parlò di dazi più alti dell’aliquota base del 10% attualmente applicata a praticamente quasi tutti i partner commerciali, e questo sicuramente influezerà pesantemente i saldi del mese di aprile, tra l’altro considerando che invece i dazi alla Cina sono applicati, su circa 80% dei beni , in modo massiccio, 145%, e totale.