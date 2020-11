UNA FINANZIARIA PIENA DI MINI-MARCHETTE. Regali a tutti anche a parlamentari e nessuna strategia d’insieme

Finalmente è arrivata la legge finanziaria ed ha un lato molto positivo: mostra come il Governo non abbia nessuna vera strategia , che non sia quella di Attila di saccheggiare (le finanze) e distribuire mance a mancette ai vari amici in circolazione.

Mi spiego: un governo che abbia una visione strategica minima, o un’idea di politica economica, concentra i propri interventi in pochi settori considerati rilevanti. Inoltre sfrutta corpi intermedi per dirigere e controllare l’utilizzo dei fondi, Al contrario la bozza di legge finanziaria predisposta dal governo viene qui presentata una confusa “Lista della spesa”, di proroghe che continuano misure vecchie, la cui efficacia si è rivelata scarsa. Se prendiamo solo alcuni articoli abbiamo questo elenco :

– PROROGHE IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, IMPIANTI DI MICRO-COGENERAZIONE, RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, ACQUISTO DI MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI E PROROGA BONUS FACCIATE

– PROROGA BONUS VERDE

– PROROGA CREDITO DI IMPOSTA INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO 2021)

– RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PRODUTTIVA DI AREE DI CRISI

– SOSTEGNO AL SETTORE TURISTICO TRAMITE I CONTRATTI DI SVILUPPO)

– EROGAZIONE IN UNICA QUOTA DEL CONTRIBUTO “NUOVA SABATINI

– FONDO IMPRESA FEMMINILE

– FONDO PER LE IMPRESE CREATIVE

– FONDO D’INVESTIMENTO PER LO SVILUPPO DELLE PMI DEL SETTORE AERONAUTICO E DELLA GREEN ECONOMY

– RIFINANZIAMENTO AGEVOLAZIONI SOTTO FORMA DI FINANZIAMENTI A FAVORE DI IMPRESE SEQUESTRATE O CONFISCATE ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA) (ma come, prima le sequestrano poi le finanziano?)

– ISTITUZIONE DEL FONDO PER LO SVILUPPO ED IL SOSTEGNO DELLE FILIERE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA

– LAVORO AUTONOMO START UP

– EMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE

– PROMOZIONE DEI MARCHI COLLETTIVI E DI CERTIFICAZIONE ALL’ESTERO

– PIANI DI SVILUPPO PER GLI INVESTIMENTI NELLE AREE DISMESSE

– INTERVENTI STRAORDINARI PER IL POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLE ARTICOLAZIONI PENITENZIARIE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

– TITOLO IV LIQUIDITÀ E RICAPITALIZZAZIONE IMPRESE

– MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

– PROROGA DEL CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI CONSULENZA RELATIVE ALLA QUOTAZIONE DELLE PMI

– DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI IMPEGNO ASSUMIBILE IN MATERIA DI GARANZIE SUI FINANZIAMENTI A FAVORE DI PROGETTI DEL GREEN NEW DEAL

– PROROGA DELLA MISURA IN FAVORE DELLE ASSICURAZIONI SUI CREDITI COMMERCIALI) 32

ART. 33. (INCENTIVI FISCALI ALLE OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE

Questa è una fettina MINIMA , realmente MINIMA, delle marchette dentro la legge finanziare. Perchè marchette ? perchè un governo serio finanzierebbe il ministero relativo in modo molto più generico, lasciando che poi fosse il ministro con i suoi tecnici a guidarne l’utilizzo operativo, magari facendo degli aggiustamenti in corso d’opera nella destinazione senza bisogna di far lavorare l’intero governo e parlamento per gli aggiustamenti di bilancio. In questo caso invece si fanno micro interventi mirati, la cui finalità è quella di permettere a Conte o al mini-ministro di turno di presentarsi di fronte alle solite opache lobby e di poter dire “Vedete, vi ho dato una mancetta”.

Poi c’è l chicca: si sono tagliati i parlamentari “PER RISPARMIARE” poi si crea, con l’art 195, un fondo speciale per “ESIGENZE PARLAMENTARI” da ben 800 milioni per il 2021 e 400 per il 2022!!!! Un fondo senza nessuna spiegazione che fa riferimento ad una norma che più generica non si può. Cosa sono questi 1,2 miliardi? Niente altro che somme che, a caso, potranno essere distribuite a tizio o a caio. Aiuti pre-elettorali che proseguono, anzi rafforzano, quel regime di Voto di Scambio che il M5s voleva cancellare, per poi diventarne protagonista. Una pessima finanziaria, che non farà altro che peggiorare ‘andamento economico.