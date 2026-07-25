Una bomba invisibile nei campi: l’esplosione nell’Essex e la trappola chimica dei nitrati

Un boato spaventoso ha scosso la contea dell’Essex, trasformando un tranquillo pomeriggio di lavoro in un vero inferno di fuoco e fumo nero. Un deposito industriale pieno di fertilizzanti è esploso all’improvviso, facendo tremare le case fino a venticinque chilometri di distanza. Oltre cento vigili del fuoco si sono lanciati tra le fiamme per domare un incendio devastante che ha costretto intere famiglie a fuggire.

L’incidente si è verificato lungo Southend Road, tra le località di East Hanningfield e Rettendon. La forza dell’onda d’urto è stata così violenta che molti residenti hanno creduto si trattasse dell’esplosione di un jet militare in volo. I vetri delle case hanno tremato forte e diverse strutture hanno subito danni.

Nel vicino ristorante “The Royal Tiger”, a Chelmsford, i clienti hanno visto il cielo farsi improvvisamente nero. I gestori e i presenti hanno persino pensato che l’esplosione fosse avvenuta dentro la propria cucina. La paura si è diffusa rapidamente, mentre le forze dell’ordine chiudevano le strade principali per permettere il passaggio dei soccorsi.

🚨 BREAKING: Firefighters are tackling a major industrial unit blaze on Southend Road between East Hanningfield and Rettendon, Essex. An explosion at the site (reported by some as involving a fertiliser store at Highlands Farm) was heard and felt across wide parts of Essex, with… pic.twitter.com/AkPLQV0ZmI — Diginomad (@Realist_pilled) July 24, 2026

I vigili del fuoco dell’Essex hanno dichiarato lo stato di grave emergenza. L’incendio ha distrutto diversi capannoni industriali e si è poi esteso ai campi vicini. Ma la vera minaccia era nascosta all’interno: un deposito di fertilizzanti agricoli che, surriscaldato dalle fiamme, è detonato all’improvviso.

La sostanza insospettabile: perché i fertilizzanti esplodono

Come può un prodotto destinato a nutrire la terra trasformarsi in un ordigno di distruzione? La risposta risiede nella composizione chimica dei concimi a base di nitrati, in particolare il nitrato d’ammonio (NH4NO3).

Questa sostanza non è un carburante e di per sé non brucia. La sua vera pericolosità deriva dal fatto che è un potente ossidante. In parole semplici, significa che può cedere enormi quantità di ossigeno al fuoco in pochissimi istanti.

Quando il nitrato d’ammonio si trova in presenza di tre fattori critici, il rischio di esplosione diventa imminente:

Calore intenso : provocato da un incendio esterno o da un cortocircuito.

: provocato da un incendio esterno o da un cortocircuito. Spazi confinati : la pressione cresce all’interno di capannoni chiusi.

: la pressione cresce all’interno di capannoni chiusi. Contaminazione: la presenza accidentale di olio, carburante o materiale organico.

In queste condizioni la molecola si decompone a velocità estrema, liberando enormi volumi di gas bollenti. Per questa ragione l’Unione Europea ne limita la vendita diretta ai privati, vietando le concentrazioni superiori al 45,7%.

I precedenti storici: una scia di catastrofi

L’esplosione nell’Essex non è un evento isolato. La storia recente è piena di incidenti devastanti provocati dalla cattiva gestione o dalla mancata sicurezza nello stoccaggio di queste sostanze.

Anno Luogo Quantità / Dinamica Impatto ed Effetti 2001 Tolosa (Francia) 400 tonnellate nella fabbrica AZF 31 morti, oltre 2.000 feriti e quartieri distrutti. 2013 West (Texas, USA) Incendio nel deposito West Fertilizer 14 vittime e un intero centro abitato rasato al suolo. 2020 Beirut (Libano) 2.750 tonnellate stipate nel porto Oltre 200 morti, 6.500 feriti e metà città devastata.

Footage of the explosion in Beirut in 2020 from different angles. pic.twitter.com/PCcDl0hJ5z — OnlyBangers (@OnlyBangersEth) March 23, 2023

Ognuno di questi eventi ha confermato come la sottovalutazione del rischio chimico in ambito agricolo possa portare a conseguenze tragiche. La normativa europea “Seveso” impone controlli stringenti, ma l’imprevisto resta sempre in agguato.

Sicurezza e prevenzione per il futuro

L’incendio dell’Essex dimostra ancora una volta che la sicurezza nei depositi commerciali non è una semplice prassi burocratica. I soccorritori inglesi sono riusciti a evitare feriti gravi, ma l’evento riapre il dibattito sulla collocazione dei depositi agricoli vicini ai centri abitati.

Isolare le fonti di calore, garantire la ventilazione degli ambienti e separare i fertilizzanti da altre sostanze infiammabili sono regole d’oro fondamentali. Solo con una prevenzione rigorosa si può impedire che un prezioso alleato dell’agricoltura si trasformi di nuovo in una bomba a orologeria.