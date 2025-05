Ucraina e USA firmano finalmente l’accordo sulle risorse minerarie

Mercoledì l’Ucraina e gli Stati Uniti hanno dichiarato di essere pronti a firmare un accordo sui minerali dopo mesi di negoziati talvolta difficili, ma un intoppo dell’ultimo minuto ha creato incertezza sui tempi.

“Da parte nostra siamo pronti a firmare. Gli ucraini hanno deciso ieri sera di apportare alcune modifiche dell’ultimo minuto”, ha dichiarato ai giornalisti alla Casa Bianca il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent.

“Siamo certi che ci ripenseranno e noi siamo pronti, se lo saranno anche loro”.

Un funzionario ucraino era in viaggio verso Washington per la firma. Tuttavia, secondo una fonte, gli Stati Uniti stavano spingendo l’Ucraina a firmare due documenti aggiuntivi e Kiev riteneva che fosse prematuro.

Bessent ha negato che gli Stati Uniti abbiano tentato di modificare l’accordo raggiunto dalle due parti nel fine settimana.

L’accordo, che darebbe agli Stati Uniti l’accesso ai giacimenti minerari dell’Ucraina, è fondamentale per gli sforzi di Kiev di ricucire i rapporti con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la Casa Bianca, mentre Trump cerca di garantire un accordo di pace nella guerra in Ucraina.

Due fonti hanno riferito a Reuters che la firma potrebbe avvenire nel corso della giornata di mercoledì. Il primo vice primo ministro ucraino Yulia Svyrydenko era in volo verso gli Stati Uniti per firmare l’accordo, secondo quanto dichiarato in precedenza dal primo ministro del Paese.

Una bozza dell’accordo principale sui minerali visionata da Reuters mostrava che l’Ucraina aveva ottenuto la rimozione di qualsiasi obbligo di rimborsare agli Stati Uniti l’assistenza militare ricevuta in passato, cosa a cui l’Ucraina si era fermamente opposta.

Secondo l’Istituto di Kiel in Germania, Washington è stato il principale donatore militare dell’Ucraina dall’invasione russa del 2022, con aiuti per oltre 64 miliardi di euro (72 miliardi di dollari).

Mercoledì Trump ha ribadito che gli Stati Uniti dovrebbero ottenere qualcosa in cambio dei precedenti aiuti a Kiev, da qui lo sforzo per garantire un accordo sui ricchi giacimenti di minerali rari dell’Ucraina.



La bozza dell’accordo garantisce agli Stati Uniti un accesso preferenziale ai nuovi accordi sulle risorse naturali ucraine, ma non assegna automaticamente a Washington una quota delle ricchezze minerarie dell’Ucraina o delle sue infrastrutture per il gas, secondo quanto emerge dalla bozza.

“Si tratta effettivamente di un accordo strategico… è un accordo internazionale veramente equo e positivo sugli investimenti congiunti per lo sviluppo e la ripresa dell’Ucraina”, ha dichiarato il primo ministro Denys Shmyhal.

La bozza non specifica alcuna garanzia concreta di sicurezza da parte degli Stati Uniti per l’Ucraina, uno degli obiettivi iniziali di Kiev. Separatamente, l’Ucraina ha discusso con gli alleati europei la formazione di una forza internazionale per contribuire a garantire la sicurezza dell’Ucraina in caso di raggiungimento di un accordo di pace con la Russia.

Verrà creato un fondo congiunto

La bozza sui minerali prevede la creazione di un fondo congiunto USA-Ucraina per la ricostruzione che riceverà il 50% dei profitti e delle royalties derivanti dalle nuove concessioni di risorse naturali in Ucraina.

La bozza non specifica come saranno spesi i proventi del fondo congiunto, chi ne beneficerà o chi controllerà le decisioni relative alla spesa.

Shmyhal ha dichiarato in un intervento televisivo che, una volta firmato l’accordo principale, le due parti concorderanno altri due documenti tecnici e supplementari che definiranno aspetti quali le modalità di accumulo dei fondi.

Ha affermato che l’Ucraina manterrà il controllo di tutte le sue risorse nell’ambito dell’accordo, mentre il fondo investirà nello sviluppo dell’Ucraina per 10 anni.

“L’Ucraina contribuirà solo con nuove licenze e nuove royalties sulle risorse minerarie. Questo sarà il nostro contributo, il 50% del quale sarà destinato a questo fondo”, ha affermato.

Gli Stati Uniti potrebbero utilizzare la loro futura assistenza militare all’Ucraina come contributo al fondo, ha affermato Shmyhal, senza che l’accordo rifletta alcun precedente aiuto militare al Paese.

Le due parti hanno firmato un memorandum , pubblicato il 18 aprile, come primo passo verso la conclusione di un accordo sullo sviluppo delle risorse minerarie in Ucraina. Nel memorandum, hanno affermato di voler completare i colloqui entro il 26 aprile e di voler firmare l’accordo il prima possibile.

Trump e i funzionari della sua amministrazione hanno minacciato questo mese di abbandonare gli sforzi per mediare un accordo di pace tra Russia e Ucraina, a meno che non ci fossero chiari segni di progressi in tempi brevi.

La firma dell’accordo permetterà all’amministrazione di Trump di affermare che l’interesse degli USA nell’Ucraina ha un ritorno economico, anche se solo potenziale. Questo giustificherebbe il patrocinio degli USA nella trattativa con la Russia, dando anche una sorta di giustificazione alla funzione di garante di Washington.