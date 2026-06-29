Tsunami cinese sull’Europa: profitti industriali alle stelle trainati dall’IA. Il Dragone all’attacco

Mentre l’Occidente si lecca le ferite tra bassa crescita e incertezze, la Cina preme sull’acceleratore e prepara un vero e proprio tsunami commerciale. I dati sui profitti industriali cinesi dei primi cinque mesi del 2026 sono a dir poco esplosivi. La “crisi” di Pechino si è rivelata un tonico formidabile: le aziende del Dragone accumulano utili record. Ora si preparano a inondare il mondo con le loro merci, e l’Europa è la preda ideale.

Nel periodo tra gennaio e maggio 2026, gli utili industriali cinesi sono balzati di un impressionante 18,8% su base annua. Parliamo di un’enorme montagna di liquidità pari a 3.140 miliardi di yuan. Questo dato segna una decisa accelerazione rispetto al +18,2% registrato nel primo quadrimestre dell’anno. A fare da traino è soprattutto il boom di investimenti legati all’Intelligenza Artificiale. Ecco il relativo grafico da Tradineconomics:

Nonostante le debolezze che ancora frenano il settore immobiliare, le politiche di sostegno statale alle industrie avanzate stanno funzionando. Le ricadute pratiche per noi sono evidenti ed estremamente rischiose. Con i bilanci gonfi di utili, l’industria cinese può aggredire i mercati esteri con prezzi del tutto inavvicinabili. La manifattura europea rischia così di subire un colpo mortale.

La crescita degli utili è stata trasversale e ha coinvolto positivamente tutte le principali forme societarie del Paese:

Aziende di Stato (SOE): +19,6% (1.050 miliardi di yuan)

Società per azioni: +24,1% (2.430 miliardi di yuan)

Aziende private: +10,7% (772,65 miliardi di yuan)

Il settore manifatturiero è il dominatore incontrastato di questa ripresa, con un aumento complessivo del 74,3%. Seguono le utility (servizi pubblici, +63,7%) e le attività minerarie (+54,4%). Ecco i settori specifici che stanno tirando la volata all’intera macchina produttiva asiatica:

Settore Industriale Crescita Profitti (Gen-Mag 2026) Smelting e laminazione metalli non ferrosi +117,1% Apparecchiature informatiche e comunicazione +103,9% Prodotti chimici +71,6%

Se guardiamo al solo mese di maggio, gli utili industriali hanno segnato un ottimo +21,1% rispetto allo scorso anno. Un dato che fisiologicamente frena rispetto all’eccezionale balzo di aprile (+24,7%), ma che si conferma sui livelli di crescita più forti da fine 2023. Qual è l’arma segreta dietro a questa forza bruta industriale?

La risposta si trova nella politica energetica. Pechino è riuscita a gestire il proprio mix di approvvigionamento dando un peso minore al petrolio rispetto agli altri concorrenti dell’Asia orientale. Questo ha protetto le aziende dalle fluttuazioni occidentali, garantendo costi di produzione stabili e bassi. Mentre l’Europa si impoverisce con costi energetici insostenibili, la Cina produce e fa cassa. Peccato non goda dell’illuminata gestione di Brexelles…