Trump vuole fare dell’inglese la lingua ufficiale degli Stati Uniti

Il Presidente Donald Trump sta preparando un ordine esecutivo per rendere l’inglese la lingua ufficiale degli Stati Uniti.

L’ordine previsto, ottenuto e rivisto da The Epoch Times e confermato da un funzionario della Casa Bianca, è unico per i 250 anni di storia della nazione.

Secondo quanto riportato da Aaron Gifford , il nuovo ordine annullerebbe un mandato federale del presidente Bill Clinton che imponeva alle agenzie che ricevevano fondi federali di fornire assistenza linguistica a chi non parlava inglese.

L’ordine consentirebbe alle agenzie di mantenere la prassi di fornire documenti e servizi in altre lingue, “ma incoraggia i nuovi americani ad adottare una lingua nazionale che apre le porte a maggiori opportunità”.

“Le agenzie avranno la flessibilità di decidere come e quando offrire servizi in lingue diverse dall’inglese per servire al meglio il popolo americano e adempiere alla loro missione di agenzia”, si legge nella scheda informativa della Casa Bianca sull’ordine previsto, in cui si sottolinea anche che l’inglese è la lingua più diffusa tra le 350 lingue diverse parlate nel Paese.

“Stabilire l’inglese come lingua ufficiale promuove l’unità, stabilisce l’efficienza nelle operazioni governative e crea un percorso per l’impegno civico”.

L’ordine, una volta firmato, è contrario agli sforzi del presidente Joe Biden per promuovere il bilinguismo e, in alcuni casi, il trattamento preferenziale per coloro che stanno ancora imparando l’inglese.

Il segretario del Dipartimento dell’Istruzione di Biden, Miguel Cardona, ha usato gli ultimi giorni del suo mandato per spingere gli Stati e i distretti scolastici ad adottare un piano di istruzione duale, in base al quale le ore di lezione in tutte le materie sarebbero state divise tra l’inglese e una lingua straniera.

La scheda informativa fa notare che 180 nazioni hanno una lingua ufficiale e che almeno 30 Stati americani e cinque territori hanno già adottato l’inglese come lingua ufficiale.

“Questo ordine celebra gli americani multilingue che hanno imparato l’inglese e l’hanno tramandato, consentendo agli immigrati di realizzare il sogno americano attraverso una lingua comune ”, si legge nella scheda.

È probabile che Trump debba affrontare la resistenza dell’American Civil Liberties Union, che ha spinto per aumentare i servizi di traduzione finanziati a livello federale per assistere gli immigrati clandestini, dei sindacati degli insegnanti e di varie altre organizzazioni per i diritti civili che si sono opposte alla sua piattaforma fin dal primo giorno. Tutti soldi pagati dallo stato federale che qualcuno ha preso.

La Lega dei Cittadini Latinoamericani Uniti, secondo il suo sito web, monitora qualsiasi movimento volto a rendere l’inglese la lingua ufficiale della nazione e definisce qualsiasi disposizione di solo inglese “razzismo linguistico ” che riflette leggi precedenti che promuovevano la discriminazione.

“Sono state promulgate leggi per impedire ai cinesi di testimoniare in tribunale, ai giapponesi di possedere terreni, ai tedeschi di imparare nelle scuole e ai bambini ispanici di frequentare scuole integrate”, si legge sul sito. Quindi si prepara una bella battaglia sul tema.