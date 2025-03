Tregua: USA e Canada sospendono i Dazi di Ritorsione: giovedì incontro al vertice per risolvere la questione

Dopo aver mostrato i denti, Canada e USA sospendono l’attacco economico. Il Presidente Donald Trump ha sospeso l’escalation nella guerra commerciale che martedì aveva minacciato un massiccio aumento delle tariffe sull’acciaio e sull’alluminio canadesi e nuove tariffe sull’elettricità canadese. A sua volta, l’Ontario ha sospeso le sovrattasse sull’elettricità per i clienti statunitensi.

Dopo il botta e risposta sulle minacce tariffarie che ha fatto scendere i mercati per il secondo giorno, il segretario al Commercio statunitense Howard Lutnick, il ministro delle Finanze canadese Dominic LeBlanc e il premier dell’Ontario Doug Ford hanno dichiarato che si sarebbero incontrati giovedì per rinegoziare il trattato di libero scambio noto come USMCA.

L’Ontario ha accettato di sospendere la sovrattassa del 25% sulle esportazioni di elettricità verso Michigan, Minnesota e New York. Martedì il Presidente Donald Trump aveva minacciato di imporre una tariffa del 50% sull’alluminio e sull’acciaio del Paese, con una forte escalation nella guerra commerciale in corso con il Canada, come ritorsione per la sovrattassa sulle esportazioni dell’Ontario. In seguito Trump ha fatto capire che però la crisi era ancora rimediabile.

Quando un giornalista gli ha chiesto, durante un evento alla Casa Bianca, se la tariffa del 50% sarebbe entrata in vigore, Trump si è tirato indietro: “Le farò sapere”, ha detto. Poco dopo queste dichiarazioni, il consigliere senior della Casa Bianca per il commercio e l’industria manifatturiera Peter Navarro ha confermato in un’intervista alla CNBC che la minaccia di Trump di aumentare le tariffe non sarebbe stata applicata.

Invece, le tariffe del 25% su tutto l’acciaio e l’alluminio importato dagli Stati Uniti, anche dal Canada, entreranno in vigore alla mezzanotte di mercoledì, ha dichiarato il portavoce della Casa Bianca Kush Desai alla CNN in una nota inviata via e-mail.

Quindi, per ora, siamo a un armistizio commerciale fra le parti, in attesa delle trattative fra le parti. La mia opinione è che, dopo una fase combattuta, si giungerà a un nuovo accordo definitivo, magari molto diverso da quello precedente, ma la strada per raggiungerlo non sarà facile.