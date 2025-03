Volkswagen si fa avanti per aiutare lo sforzo militare Tedesco ed Europeo

Si torna ai tempi storici, quella che videro nascere la casa automobilistica tedesca. Volkswagen è pronta a sostenere il potenziamento della capacità di difesa dell’Europa, mentre la Germania cerca di riarmarsi e il settore auto tedesco è il profonda crisi, come riporta Bloomberg.

Finora non ci sono state discussioni concrete, ma la casa automobilistica tedesca è pronta a consigliare e guidare produttori sullo sviluppo e la produzione di veicoli armati, ha dichiarato martedì l’amministratore delegato Oliver Blume durante la conferenza stampa annuale dell’azienda a Wolfsburg.

“Abbiamo competenze nel settore automobilistico e siamo disponibili a fornire consulenza, ma al momento tutto è completamente aperto”, ha dichiarato Blume.

I leader europei si sono impegnati ad aumentare la spesa per la difesa per sostenere l’Ucraina dopo che Trump ha interrotto gli aiuti militari e ha smesso di condividere alcune informazioni con le forze di Kiev. Quale miglior occasione per produrre armi e mezzi militari ed evitare di chiudere gli stabilimenti che non producono più abbastanza auto.

Un ritorno alle origini

La più grande casa automobilistica europea ha una storia notevole nella produzione di veicoli militari. Oltre a produrre veicoli armati per i nazisti nella Seconda Guerra Mondiale, l’azienda ha sviluppato e prodotto il Volkswagen tyepe 82 per la germania nazista, la Type 181 per l’esercito della Germania Ovest e poi per i clienti civili nel Regno Unito e negli Stati Uniti, dove il modello era meglio conosciuto come The Thing.

Il legame Volkswagen e regime nazista è ben noto. Qui il Fuehrer riceve una Maggiolino covertibile per il suo cinquantesimo compleanno..

Durante la seconda guerra mondiale l’equivante della Jeep in Germania era la Kübelwagen,un mezzo due ruote motrici, con il motore del Maggiolino, che portò in giro le forze armate germaniche su tutti i fronti

Volkswagen ha già un ruolo nell’industria della difesa attraverso una joint venture tra il suo marchio MAN Truck & Bus e Rheinmetall AG, che produce veicoli militari.

Le iniziative di spesa per la difesa dell’UE e della nascente coalizione di governo tedesca “sono esattamente giuste, data la situazione geopolitica in cui ci troviamo”, ha dichiarato Blume. “Dobbiamo semplicemente investire di nuovo di più per posizionarci con maggiore sicurezza”.