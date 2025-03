Guerra! Trump raddoppia i dazi su acciaio e alluminio canadesi, in risposta a quelli del Canada sull’energia

Martedì il presidente Donald Trump ha minacciato di imporre ulteriori tariffe su acciaio, alluminio, elettricità e agli autoveicoli canadesi.

Si tratta di un dazio di ritorsione per l’imposizione , da parte dell’Ontario, di una tariffa del 25% sull’elettricità in esportata negli Stati Uniti,

Trump ha dichiarato di aver dato istruzioni al Segretario al Commercio Howard Lutnick di aggiungere un’altra tariffa del 25% su tutto l’acciaio e l’alluminio in entrata negli Stati Uniti dal Canada. La nuova tariffa del 50% entrerà in vigore mercoledì mattina.

Trump ha dato l’annuncio sul social network Truth, definendo il Canada “una delle nazioni con i dazi più alti al mondo”.

La mossa è arrivata dopo che lunedì il premier dell’Ontario Doug Ford ha imposto tariffe del 25% sulle esportazioni di energia elettrica dalla provincia canadese verso gli Stati americani del Michigan, New York e Minnesota.

Parlando ai giornalisti davanti a un podio con la scritta “Il Canada non è in vendita”, Ford ha detto che la sovrattassa costerà alle famiglie e alle imprese di quegli Stati fino a 400.000 dollari al giorno. In media, il premier dell’Ontario ha detto che aggiungerebbe circa 100 dollari al mese alle “bollette degli americani che lavorano duramente”.

“Voglio essere chiaro: non esiterò ad aumentare questa tassa”, ha detto Ford. “Se necessario, se gli Stati Uniti si inaspriscono, non esiterò a chiudere completamente l’elettricità. Credetemi quando dico che non voglio farlo. Mi sento in colpa per il popolo americano, perché non è il popolo americano che ha iniziato questa guerra commerciale. Il responsabile è una sola persona. È il presidente Trump”.

In un post successivo, martedì, Trump ha dichiarato: “Perché il nostro Paese dovrebbe permettere a un altro Paese di fornirci elettricità, anche per una piccola area?”.

“Chi ha preso queste decisioni e perché?”. Ha detto Trump. “E riuscite a immaginare il Canada che si abbassa così tanto da usare l’elettricità, che influisce così tanto sulla vita di persone innocenti, come merce di scambio e minaccia? Pagheranno un prezzo finanziario per questo così alto che sarà letto nei libri di storia per molti anni a venire!”.

Trump ha anche detto martedì che il Canada “deve immediatamente abbandonare la sua tariffa anti-americana dal 250% al 390% su vari prodotti lattiero-caseari statunitensi, che è stata a lungo considerata oltraggiosa”. Il presidente ha detto che presto dichiarerà “un’emergenza nazionale per l’elettricità all’interno dell’area minacciata”, una mossa che “permetterà agli Stati Uniti di fare rapidamente ciò che deve essere fatto per alleviare questa minaccia abusiva da parte del Canada”.

“Se anche il Canada non abolirà altre tariffe ingiuriose e di lunga durata, il 2 aprile aumenterò in modo sostanziale le tariffe sulle auto che entrano negli Stati Uniti, il che, in sostanza, farà chiudere definitivamente l’attività di produzione di automobili in Canada. Quelle auto possono essere facilmente prodotte negli Stati Uniti!”.

La guerra è scoppiata, adesso manca solo il Piano Rosso