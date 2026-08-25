TotalEnergies lancia il piano miliardario per bypassare lo Stretto e salvare i flussi. Intanto fa uscire petrolio scontato

TotalEnergies investirà in due importanti oleodotti progettati per aggirare lo Stretto di Ormuz, sostenendo l’espansione da parte di Abu Dhabi della rotta di esportazione di Fujairah e un oleodotto in progetto che trasporterà il greggio iracheno attraverso la Siria fino al Mediterraneo.

L’amministratore delegato Patrick Pouyanné ha annunciato lunedì questi impegni alla conferenza sull’energia ONS in Norvegia, due mesi dopo aver affermato che gli investimenti in rotte alternative di esportazione dal Golfo erano diventati una «priorità assoluta» per TotalEnergies a seguito della paralisi dello Stretto di Hormuz durante la guerra con l’Iran. La società non ha rivelato l’ammontare degli investimenti né la quota di partecipazione che acquisirà in ciascuno dei due progetti.

«Diventeremo partner dell’oleodotto che va da Baghdad alla Siria, ma investiremo anche ad Abu Dhabi, nel raddoppio dell’oleodotto di Fujairah», ha dichiarato Pouyanné, secondo quanto riportato da Reuters .

L’attuale oleodotto Habshan-Fujairah degli Emirati Arabi Uniti è in grado di trasportare fino a 1,8 milioni di barili al giorno dai giacimenti petroliferi di Abu Dhabi al Golfo di Oman, consentendo a tali barili di raggiungere i mercati internazionali senza passare per lo Stretto di Hormuz. Abu Dhabi prevede di raddoppiare all’incirca la propria capacità di bypass entro il prossimo anno, poiché la guerra con l’Iran mette in luce i limiti del sistema esistente.

TotalEnergies sta adottando una strategia di copertura simile in Iraq, proponendo un oleodotto Iraq-Siria che fornirebbe a Baghdad una rotta di esportazione verso il Mediterraneo per il greggio che attualmente viene spedito prevalentemente attraverso i suoi terminali meridionali del Golfo Persico. Il progetto potrebbe costare circa 15 miliardi di dollari e richiedere almeno quattro anni per essere completato, secondo recenti stime.

«Oggi siamo probabilmente il principale operatore nel commercio di petrolio proveniente dall’Iraq o dal Qatar… ed è chiaro per me che devo destinare una certa quantità di capitale proprio per investire in una rotta alternativa», ha dichiarato Pouyanné durante la conferenza.

Prima della guerra, circa un quinto dell’approvvigionamento petrolifero globale transitava per Hormuz. Sei mesi di gravi interruzioni nel traffico delle petroliere hanno ora accelerato lo sviluppo del progetto a ritmi serrati.

Il CEO di Totalenergies ha anche ammesso che, in questo momento, la società sta favorendo l’uscita dall’area del Golfo di carichi di petrolio a prezzi notevolmente scontati, anche di 30 dollari rispetto al Brent, confermando le voci di una permeabilità maggiore dello Stretto..