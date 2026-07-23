Tesla, il grande azzardo di Musk: i profitti crollano del 57% per inseguire il sogno del robot Optimus

Tesla vende più automobili che in passato, ma i suoi profitti subiscono una caduta impressionante. Nel secondo trimestre del 2026, l’utile operativo della casa automobilistica è crollato del 57% su base annua. Una doccia fredda per Wall Street, motivata dall’aggressiva decisione di Elon Musk di drenare miliardi di dollari verso la robotica e l’intelligenza artificiale.

I numeri mostrano un paradosso evidente. I ricavi complessivi sono cresciuti fino a raggiungere la cifra record di 28,23 miliardi di dollari, spinti da oltre 480.000 consegne globali. Tuttavia, l’utile netto reale della gestione caratteristica si è fermato a soli 398 milioni di dollari. Una cifra nettamente inferiore agli 1,38 miliardi previsti dai mercati finansziari.

La causa di questo sbilanciamento è del tutto strategica. Le spese in conto capitale per ricerca e sviluppo sono raddoppiate, passando da 2,3 a 5,8 miliardi di dollari in soli tre mesi. Musk prevede di superare i 25 miliardi di investimenti entro la fine dell’anno, ipotizzando perfino di ricorrere a 30 miliardi di nuovo debito.

Il paradosso dei conti: crescita dei ricavi e compressione dei margini

Voce Bilancio Q2 2026 Valore Effettivo Variazione / Attese Ricavi Totali 28,23 Miliardi $ +23% su base annua Utile Operativo (GAAP) 398 Milioni $ -57% su base annua Spese in Conto Capitale (CapEx) 5,8 Miliardi $ Più che raddoppiate Margine Operativo 1,4% In calo dal 4,1%

I margini operativi si sono ridotti all’1,4%. Il mercato dell’auto elettrica soffre per il taglio dei sussidi negli Stati Uniti, le pressioni della concorrenza cinese e il rallentamento della domanda europea. Ciononostante, Musk sceglie di non difendere la cassa nel breve periodo, accelerando invece sul cambio di pelle aziendale.

Optimus: una scommessa per ora improduttiva

Al centro di questa enorme voragine finanziaria c’è il robot umanoide Optimus. Per Elon Musk e i sostenitori del marchio, questo androide rappresenta il futuro assoluto della produttività industriale e il vero driver del valore azionario dei prossimi decenni.

La realtà operativa di oggi è però molto più prosaica. Tesla ha smantellato le storiche linee di montaggio delle vecchie Model S e Model X a Fremont per far spazio ai primi impianti del robot. Tuttavia, per il momento Optimus ha usi strettamente limitati e confinati alle prove interne negli stabilimenti dell’azienda.

Si tratta di un investimento colossale e indispensabile per mantenere il vantaggio tecnologico, ma attualmente del tutto improduttivo sotto il profilo dei ricavi diretti. Come ammesso dallo stesso Musk, la fase di scaling industriale di Optimus sarà la sfida produttiva più difficile mai affrontata da Tesla, poiché ogni singolo componente del robot dev’essere progettato da zero.

Le ricadute economiche per il mercato

Per gli investitori la decisione implica un cambio profondo di prospettiva. Tesla non può più essere valutata con le metriche di un costruttore automobilistico tradizionale, ma come un’impresa ad alto rischio nel campo dei chip e dell’automazione avanzata. Intanto però le quotazioni non sono positive:

Nel breve termine, il calo dei margini riduce l’autofinanziamento e brucia cassa operativa. Se la transizione verso i Robotaxi e i robot commerciali dovesse subire ritardi normativi o tecnici, l’enorme spesa attuale rischia di trasformarsi in una zavorra per i conti del gruppo.

Le consegne di auto crescono ma generano margini sempre più ridotti.

I profitti immediati vengono sacrificati per finanziare i supercomputer Dojo e l’infrastruttura AI.

La svolta verso la robotica autonoma richiede liquidità costante e un forte indebitamento.

L’approccio di Musk punta a dominare i mercati del futuro proiettando Tesla ben oltre la mobilità elettrica. Nel presente, però, gli azionisti si trovano a finanziare un costoso cantiere robotico il cui ritorno economico resta differito nel tempo.