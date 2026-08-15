Terremoto sul petrolio: il Kazakistan accusa i colossi dell’energia di tangenti per 10 miliardi

Il Kazakistan ha sostenuto, nell’ambito di un procedimento arbitrale riservato, che alcune delle più grandi compagnie petrolifere internazionali che hanno sviluppato il gigantesco giacimento di Kashagan abbiano aggiudicato appalti per un valore di 10,7 miliardi di dollari con aumenti ingiustificati dei costi o tramite tangenti, come ha riferito venerdì il team dell’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), citando diverse fonti.

Il giacimento di Kashagan è stato sviluppato dal consorzio North Caspian Project, composto da grandi compagnie internazionali e dalla compagnia petrolifera statale kazaka KazMunayGas. Tra gli azionisti del consorzio figurano KazMunayGas, Eni, Shell, ExxonMobil, TotalEnergies, la cinese CNPC e la giapponese INPEX Ltd.

Il governo kazako sostiene, nell’ambito di un arbitrato riservato, che negli anni 2000 il consorzio di Kashagan abbia aggiudicato circa una dozzina di appalti che presentavano costi ingiustificatamente elevati o che erano viziati da corruzione e operazioni a vantaggio proprio, riferisce l’ICIJ.

La richiesta è stata depositata presso la Corte Permanente di Arbitrato dell’Aia e il collegio arbitrale non ha ancora preso alcuna decisione in merito alle accuse di corruzione, come hanno riferito all’ICIJ fonti informate sulla questione.

Questa richiesta di risarcimento rappresenta l’accusa più grave mai mossa alle grandi compagnie petrolifere nel corso della disputa giudiziaria, che dura ormai da anni, tra il Kazakistan e il consorzio in merito a superamento dei costi, ritardi nei progetti e danni ambientali a Kashagan.

L’accusa relativa ai contratti viziati fa parte di una richiesta di risarcimento più ampia, pari a 160 miliardi di dollari, avanzata dal Kazakistan contro le grandi compagnie petrolifere per la perdita di produzione e profitti e per i danni ambientali.

Il Kazakistan ha in corso diversi procedimenti arbitrali con richieste di risarcimento che ammontano a ben 166 miliardi di dollari nei confronti delle grandi compagnie petrolifere, principalmente a causa della perdita di ricavi dovuta ai ritardi nel giacimento petrolifero di Kashagan. Gli anni di controversie hanno spinto Shell a sospendere gli investimenti in Kazakistan.

«Siamo delusi dal fatto che non si riesca a trovare un’intesa tra i partner della joint venture e il governo su alcuni di questi temi. Ciò influisce sulla nostra propensione a investire ulteriormente in Kazakistan. Pertanto, monitoriamo la situazione con attenzione», ha dichiarato l’amministratore delegato di Shell, Wael Sawan, agli analisti durante una teleconferenza sui risultati finanziari all’inizio di quest’anno.

«Riteniamo che ci siano ancora molte potenziali opportunità di investimento in Kazakistan, ma aspetteremo finché non avremo una visione più chiara di come si evolverà la situazione», ha aggiunto il dirigente. Ricordiamo che però fra gli operatori più importanti in Kazakistan vi è anche la nostra ENI.