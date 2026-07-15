Terremoto nei pagamenti digitali: Stripe e Advent tentano il colpo del secolo su PayPal per 53 miliardi di dollari

Il mondo dei pagamenti digitali trema sotto il peso di un’operazione finanziaria gigantesca. stripe, il colosso privato del fintech, ha unito le forze con il fondo di private equity Advent International per lanciare un’offerta d’acquisto su PayPal.

La cifra sul piatto è da capogiro: oltre 53 miliardi di dollari. La mossa, rimasta segreta fino ad ora, punta a unire il re dei servizi per i commercianti online con il pioniere dei portafogli elettronici per i consumatori. Se andasse in porto, questa acquisizione cambierebbe per sempre gli equilibri del commercio globale.

I dettagli del piano da 53 miliardi

L’offerta congiunta presentata da Stripe e Advent propone il pagamento di 60,50 dollari per singola azione. Questa valutazione rappresenta un premio del 28% rispetto all’ultima chiusura in borsa di PayPal.

La solidità della proposta è garantita dal settore bancario. I compratori hanno infatti già ottenuto circa 50 miliardi di dollari in finanziamenti garantiti da importanti istituti di credito.

Stripe e Advent si spartirebbero il controllo di PayPal con quote paritetiche. L’idea di base non prevede lo spezzatino aziendale, ma una gestione integrata per dominare il mercato dei pagamenti dal lato dei venditori fino a quello degli acquirenti finali.

Ovviamente il valore di borsa di Paypal è decollato con un +20% per avvicinarsi al valored ell’offerta…

La parabola di PayPal: da gigante a preda vulnerabile

PayPal è stato il pioniere assoluto delle transazioni online alla fine degli anni ’90. Tuttavia, negli ultimi tempi ha mostrato segni evidenti di debolezza di fronte alla concorrenza spietata di Apple Pay e Google Pay.

La borsa ha punito pesantemente questa perdita di terreno:

Nel 2021 PayPal valeva circa 360 miliardi di dollari .

. Nel corso del 2026 la capitalizzazione è scesa fino al minimo storico di circa 36 miliardi di dollari.

L’azienda ha perso oltre il 40% del suo valore di mercato solo nell’ultimo anno.

Il nuovo amministratore delegato Enrique Lores, insediatosi a marzo, ha avviato una riorganizzazione drastica in tre unità operative per tagliare i costi e ritrovare la crescita. Ma la debolezza del titolo ha reso l’azienda una preda perfetta per un’acquisizione ostile o concordata, e una strategia di taglio dei costi non è esattamente una di sviluppo, anzi spesso rende la società più scalabile.

I numeri dei due colossi a confronto

Per capire la portata di un’eventuale fusione, è utile guardare i numeri operativi registrati dalle due piattaforme nel corso del 2025.

Azienda Volume Totale Pagamenti (TPV) Fatturato Netto Utenti / Conti Attivi Stripe 1.900 miliardi $ (1,6% del PIL globale) N.D. (Privata) Leader nell’infrastruttura merchant PayPal 1.790 miliardi $\vert{} 33,2 miliardi$ 439 milioni di conti attivi

Il nodo Antitrust: un monopolio di fatto nei pagamenti?

Se l’operazione dovesse andare in porto, si creerebbe un polo nei pagamenti digitali senza precedenti storici. Una concentrazione di questa portata solleverà inevitabilmente enormi dubbi da parte delle autorità di regolamentazione del mercato e della concorrenza.

Stripe e PayPal insieme gestirebbero una quota spaventosa dei flussi di denaro che transitano sul web a livello globale. Le autorità Antitrust americane ed europee si troveranno davanti a un bivio: consentire la nascita di un colosso globale in grado di sfidare i giganti bancari tradizionali, oppure bloccare l’accordo per tutelare i consumatori e la concorrenza sul mercato delle commissioni.