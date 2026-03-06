Terremoto a Washington: Trump silura Kristi Noem. I veri motivi dietro il cambio alla Sicurezza interna

Il presidente Donald Trump ha rimosso Kristi Noem dal suo incarico di segretario del dipartimento della Sicurezza interna (DHS), nominando al suo posto il senatore dell’Oklahoma Markwayne Mullin. Una mossa che ha sorpreso il grande pubblico, ma non gli addetti ai lavori più attenti alle dinamiche di spesa e alla gestione burocratica di Washington.

Sebbene Noem rivendichi risultati storici sul fronte dell’immigrazione e della messa in sicurezza dei confini, la sua gestione si è scontrata con ostacoli amministrativi, polemiche sulla spesa pubblica e disastri comunicativi che l’amministrazione, in vista delle elezioni di metà mandato del 2026, non poteva chiaramente più tollerare.

Gestione economica e inefficienze burocratiche

Da un punto di vista prettamente tecnico ed economico, l’amministrazione di Noem ha mostrato falle rilevanti. L’ex governatrice del Sud Dakota ha implementato una direttiva che richiedeva la sua approvazione personale per ogni spesa del dipartimento superiore ai 100.000 dollari. Un accentramento decisionale che ha causato il blocco di oltre 1.000 contratti FEMA (protezione civile USA) e di svariati sussidi per il ripristino post-disastro, ritardando l’assistenza durante le gravi inondazioni in Texas del 2025. Si è trattato di un approccio da “collo di bottiglia” burocratico che ha frenato l’intervento statale proprio quando era più necessario per sostenere l’economia dei territori colpiti.

A questo si aggiunge la controversa campagna pubblicitaria televisiva da 220 milioni di dollari, interamente finanziata dai contribuenti. Un investimento che, agli occhi di molti legislatori e dello stesso Trump (tenuto all’oscuro della spesa), è sembrato più una costosa operazione di personal branding per Noem che una reale necessità istituzionale.

I nodi politici e il cambio di passo

Non sono mancate le tensioni sul piano operativo. Gli scontri durante le audizioni al Congresso, le accuse di aver fornito testimonianze fuorvianti su presunti database per tracciare i manifestanti e l’eccessiva influenza del consigliere esterno Corey Lewandowski hanno eroso la fiducia nella sua leadership.

Ecco i principali fattori che hanno portato all’avvicendamento:

Spesa inefficiente: La campagna pubblicitaria milionaria appaltata a una società vicina alla sua cerchia, difesa goffamente al Congresso.

La campagna pubblicitaria milionaria appaltata a una società vicina alla sua cerchia, difesa goffamente al Congresso. Ritardi nei soccorsi: L’eccessiva burocratizzazione delle spese FEMA che ha rallentato i flussi di denaro verso l’economia reale in crisi.

L’eccessiva burocratizzazione delle spese FEMA che ha rallentato i flussi di denaro verso l’economia reale in crisi. Crisi di sicurezza e ordine pubblico: Le polemiche sulle regole dei controlli aeroportuali e le pesanti tensioni a Minneapolis legate alle operazioni dell’ICE.

Le polemiche sulle regole dei controlli aeroportuali e le pesanti tensioni a Minneapolis legate alle operazioni dell’ICE. Rumors e distrazioni: Le audizioni trasformate in un circo mediatico, incompatibili con la sobrietà richiesta a un dicastero così delicato.

Tabella riassuntiva: Il bilancio della gestione Noem

Risultati rivendicati (Versione Noem) Criticità emerse (Versione ispettori e Congresso) Confine più sicuro della storia USA, 3 milioni di rimpatri Gestione controversa dell’ordine pubblico a Minneapolis Risparmio di 13 miliardi di dollari per i contribuenti 220 milioni di dollari spesi in pubblicità discutibili Interventi FEMA accelerati del 100% Burocrazia asfissiante e fondi bloccati in Texas Ingresso in una “età dell’oro” dei viaggi Allarmi sulla reale efficacia dei nuovi controlli aeroportuali

Il passaggio di testimone a Markwayne Mullin, ex lottatore imbattuto di MMA e primo senatore nativo americano da decenni, segna un tentativo di riportare pragmatismo nel dipartimento. Noem, dal canto suo, assumerà il ruolo di inviato speciale per lo “Scudo delle Americhe”, un incarico che salva in parte la forma, ma che ridimensiona drasticamente il suo peso politico.

Comunque una cosa è certa: Trump è un datore di lavoro duro, che non si fa dei problemi a licenziare i collaboratori fidati, ma inefficienti.