Strategia di marketing integrata B2B: da costo ad asset per l’impresa

C’è una tendenza piuttosto diffusa in ambito B2B e interessa CFO, CEO e investitori, i quali tendono a percepire il marketing soltanto come una voce di costo.

Si tratta, in realtà, di un investimento capace di costruire asset intangibili d’impresa: risorse che hanno valore per l’azienda pur non essendo beni fisici; possono comprendere brand, contenuti, relazioni commerciali e dati proprietari.

In un contesto soggetto all’aumento dei costi commerciali e pubblicitari, integrare canali a pagamento e posizionamento organico in un’unica strategia multicanale integrata B2B è la risposta finanziariamente più efficiente per proteggere la crescita aziendale e penetrare nuovi mercati.

Rappresenta infatti un approccio che permette di massimizzare l’investimento pubblicitario per generare risultati nell’immediato e, allo stesso tempo, contribuisce ad alimentare le risorse organiche per produrre valore nel lungo periodo.

Asset intangibili d’impresa: verso una gestione razionale del budget pubblicitario

Nel marketing B2B la differenza tra una spesa per fare promozione e un investimento strategico non è mai scontata, risultando piuttosto sottile e persino basata sulla complementarietà.

Una spesa pubblicitaria si trasforma infatti un investimento strategico quando, oltre a produrre risultati nell’immediato, contribuisce a costruire risorse che l’azienda può continuare a utilizzare anche dopo la conclusione della campagna.

Ad esempio, le pratiche di SEO e Google Ads nel B2B permettono di generare traffico e potenziali lead. Se strutturate all’interno di una strategia più ampia, però, possono indirizzare gli utenti verso gli owned media dell’azienda come un sito ottimizzato e contenuti tecnici di valore, affiancati da un network LinkedIn B2B volto a rafforzare relazioni e autorevolezza.

Il tema riguarda quindi direttamente l’Enterprise Value, il quale non è altro che misura del valore complessivo dell’attività operativa di un’impresa secondo una logica finanziaria: una metrica che invita a costruire processi, dati e relazioni che rendano il business più solido e prevedibile.

Un’analisi condotta da Ocean Tomo mostra che, alla fine del 2025, gli asset intangibili hanno registrato circa il 92% della capitalizzazione delle società dell’indice S&P 500, contro il 17% del 1975. Pur non essendo un dato automaticamente trasferibile alle PMI industriali, il trend evidenzia l’importanza economica di brand, know-how, dati e relazioni con i clienti.

È qui che entra in gioco una strategia di marketing integrata: Paid Media, SEO e canali proprietari lavorano insieme, trasformando parte dell’investimento in valore duraturo. Anche il ROI nel marketing industriale va quindi letto andando oltre le conversioni immediate, considerando gli asset costruiti nel tempo.

First-party data, CAC e rendimento

Il valore di una strategia multicanale integrata nel B2B risiede anche nel fatto che permette di utilizzare le interazioni con gli utenti per raccogliere first-party data (dati di prima parte). Si tratta di informazioni su interessi, comportamenti e relazioni che consentono di qualificare meglio i prospect e migliorare l’efficienza commerciale B2B, concentrando le risorse sulle opportunità più promettenti.

Parliamo di dati preziosi perché aiutano inoltre a monitorare e rendere potenzialmente più stabile il costo di acquisizione cliente (CAC), contribuendo alla prevedibilità dei risultati. È in questa prospettiva che quanto ruota attorno al marketing e alla comunicazione smette di rappresentare un semplice costo, diventando una leva per costruire valore d’impresa.