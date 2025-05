Stop immigrazione Trump: la Corte Suprema dà il via libera, 300.000 Venezuelani a rischio deportazione

La Corte Suprema ha recentemente dato un importante via libera all’amministrazione Trump, accogliendo la sua richiesta di procedere con la revoca delle protezioni legali per centinaia di migliaia di immigrati venezuelani.

Questa decisione, emessa tramite un breve ordine, ha approvato un’applicazione d’emergenza da parte dell’amministrazione, permettendo ai funzionari di annullare l’estensione dello Status di Protezione Temporanea (TPS), precedentemente concessa dall’amministrazione Biden. Il TPS protegge i venezuelani dalla deportazione e garantisce loro permessi di lavoro, ma l’unica voce fuori dal coro è stata quella del giudice liberale Ketanji Brown Jackson, che si sarebbe opposta alla richiesta.

Le Implicazioni per i Venezuelani

Questa sentenza cruciale consente alla Segretaria della Sicurezza Interna, Kristi Noem, di portare avanti un’inversione di rotta politica che priverebbe delle protezioni oltre 300.000 venezuelani.

Queste persone avevano ottenuto il TPS a causa delle gravi crisi politiche e umanitarie che affliggono il loro paese d’origine.

Il TPS, istituito dal Congresso nel 1990, è un programma che offre rifugio a cittadini di nazioni colpite da guerre, disastri naturali o altre emergenze. Gli individui a cui viene concesso questo status possono legalmente rimanere e lavorare negli Stati Uniti per periodi rinnovabili di 18 mesi.

Al centro di questa battaglia legale c’è una designazione TPS fatta nell’ottobre 2023 e poi estesa nuovamente a gennaio, poco prima che Trump tornasse in carica.

Le protezioni avrebbero dovuto scadere nell’ottobre 2026, ma a febbraio la Segretaria Noem ha deciso di revocare anticipatamente queste designazioni, scatenando un’immediata contestazione legale.

La Battaglia Legale e le Reazioni

Ad aprile, un giudice federale del Northern District della California aveva bloccato la revoca, citando una potenziale discriminazione razziale dietro la mossa.

L’amministrazione Trump ha però risposto con forza, sostenendo che il potere giudiziario non aveva il diritto di mettere in discussione decisioni prese sotto l’autorità sull’immigrazione del ramo esecutivo.

In quel periodo, Tom Homan, lo “zar del confine” di Trump, aveva definito la decisione del giudice “un altro giudice attivista che prende una decisione stupida”, aggiungendo: “Sono qui dal 1984 e lo ‘status di protezione temporanea’ non è mai temporaneo”. Ha poi concluso che “se guardi quella decisione, si basa sull’opinione, non sullo stato di diritto.”

Il Futuro dell’Immigrazione Negli USA

Il Solicitor General D. John Sauer, nella richiesta d’emergenza alla Corte Suprema, aveva affermato che “l’ordine del tribunale contravviene alle prerogative fondamentali del ramo esecutivo e ritarda indefinitamente decisioni politiche sensibili in un’area della politica migratoria che il Congresso ha riconosciuto debba essere flessibile, rapida e discrezionale.”

La mossa è stata contestata dalla National TPS Alliance e da singoli venezuelani, che hanno sostenuto che l’amministrazione stava cercando di eludere del tutto la supervisione giudiziaria. I loro avvocati hanno scritto: “Dovrebbe essere scontato che i tribunali federali stabiliscano cosa sia la legge.”

La decisione di lunedì arriva pochi giorni dopo che la Corte Suprema aveva inferto un colpo al piano sull’immigrazione di Trump in un caso separato. In quella decisione, la corte aveva stabilito che agli immigrati detenuti ai sensi dell’Alien Enemies Act deve essere data una reale possibilità di contestare la deportazione.

Mentre il contenzioso sulla revoca del TPS continua nei tribunali inferiori, l’ordine della Corte Suprema spiana la strada all’amministrazione Trump per iniziare a rescindere le protezioni mentre la lotta legale prosegue. Questo sviluppo potrebbe avere un impatto significativo sulla vita di centinaia di migliaia di persone, ridefinendo il futuro dell’immigrazione negli Stati Uniti.