Stazione di Servizio Spaziale: La Space Force vuole lanciare il Rifornimento in Orbita dei satelliti dal 2026

La Space Force ha accelerato il ritmo degli esperimenti volti a dimostrare la fattibilità tecnica del rifornimento satellitare in orbita, anche se continua a considerare il “business case” per tali capacità sia a breve che a medio termine.

Il tenente generale Philip Garrant, capo dello Space Systems Command (SSC), ha dichiarato questa settimana che la comunità di acquisizione della forza armata sta lavorando a stretto contatto con l’Air Force Research Laboratory e con l’industria per capire se il concetto ha un’utilità militare tale da giustificare un serio investimento del Pentagono, ora o in futuro.

Un problema in due fasi

“Io lo vedo come un problema in due fasi. Penso che abbiamo un problema a breve termine, in cui abbiamo satelliti tradizionali che non possono manovrare senza conseguenze, hanno una capacità limitata di rifornimento o di essere riforniti. Quindi, penso che dobbiamo essere in grado di aggiungere capacità a questi satelliti, sia che si aggancino a un altro satellite che fornisce l’energia, sia che si disponga dei mezzi per rifornire un satellite“, ha detto ai giornalisti durante l’annuale Space Foundation Space Symposium a Colorado Springs, Colo. (”Manovra senza conseguenze” o “senza rimpianti” è un termine artistico della Space Force per indicare che i satelliti sono in grado di cambiare posizione in modo relativamente rapido ,spesso senza preoccuparsi di consumare tutto il carburante a bordo).

Inoltre, la capacità di rifornimento potrebbe essere importante per i satelliti che svolgono missioni di consapevolezza del dominio spaziale, come la costellazione GSSAP (Geosynchronous Space Situational Awareness Program) , e per le future operazioni di guerra nello spazio.

“È chiaro che se vogliamo avere una capacità offensiva o difensiva, [un satellite] deve essere in grado di manovrare verso l’obiettivo o verso il bene di alto valore che sta difendendo”, ha osservato Garrant.

D’altra parte, ha detto Garrant, la situazione potrebbe cambiare “nel giro di una generazione, da 10 a 15 anni”. In quel lasso di tempo, i satelliti potrebbero avere “sistemi di propulsione moderni in cui il carburante non è la capacità limitata: nuovi tipi di batterie, nuovi tipi di propulsione”.

Alla fine, ha detto, potrebbe essere più conveniente per la Forza Spaziale aspettare che questi nuovi tipi di satelliti diventino realtà, e nel frattempo spostare le missioni su satelliti più piccoli, più economici, con una durata di vita breve e relativamente facili da sostituire. Alla fine, anche nello spazio, è una questione economica.

Pertanto, la Forza Spaziale sta cercando di valutare “cosa possiamo fare in modo conveniente nel breve termine, quando abbiamo a che fare con capacità tradizionali che potrebbero non essere compatibili con il passato”. E poi dove guarderemo in futuro?”. ha detto Garrant.

Esperimenti in corso

Per contribuire a questo sforzo, space force si sta muovendo con un trio di progetti, stipulando un contratto con Northrop Grumman per due esperimenti separati e con Astroscale US per la prima operazione di rifornimento che coinvolge un satellite militare. Entrambi i programmi coinvolgeranno i satelliti in orbita terrestre geosincrona (GEO), dove stazionano i satelliti GSSAP e molti uccelli per la sicurezza nazionale.

Il 2 aprile, la Space Force ha incaricato Northrop Grumman di effettuare una dimostrazione tecnologica del carico utile di rifornimento Elixir, “che consentirà alla Space Force di perfezionare le tattiche e le procedure per le operazioni di rendezvous e di prossimità, l’aggancio, il rifornimento e lo sgancio dei veicoli in orbita – capacità fondamentali per l’assistenza, la mobilità e la logistica”, si legge in un comunicato della società.

In base al contratto, l’azienda “progetterà, costruirà e integrerà un carico utile di rifornimento su un veicolo spaziale e dimostrerà il rifornimento con un satellite cliente dimostrativo”, ha aggiunto il comunicato.

Il contratto ha un valore di 70 milioni di dollari, ha dichiarato un portavoce di SSC a Breaking Defense, e se la dimostrazione avrà successo, “potrà portare a futuri contratti che si baseranno sulla missione di rifornimento”.

Nell’ambito di un contratto separato, Northrop Grumman “si è aggiudicata una serie di unità di quattro veicoli spaziali ESPAStar, uno dei quali ospiterà il carico utile dimostrativo di rifornimento durante il suo viaggio verso lo spazio”.

Martedì scorso Astroscale US ha annunciato che condurrà due operazioni di rifornimento per la Space Force “nell’estate del 2026”. La missione “dimostrerà la capacità dei fornitori commerciali di servizi, mobilità e logistica di fornire capacità in orbita a supporto dei combattenti”, si legge nel comunicato.

Il veicolo spaziale “Refueler APS-R”, del peso di 300 chilogrammi, sarà il primo “a condurre operazioni di rifornimento di idrazina al di sopra della GEO e sarà la prima missione di rifornimento in orbita a supporto di un asset del Dipartimento della Difesa”, ha aggiunto il comunicato.



“Non stiamo solo abilitando una missione di rifornimento, ma stiamo gettando le basi per una logistica scalabile e flessibile nello spazio”, ha dichiarato Ian Thomas, program manager di Astroscale per Refueler.

L’operazione è finanziata congiuntamente dall’azienda e dal servizio, ha dichiarato giovedì a Breaking Defense Ron Lopez, presidente di Astroscale US.

“Stiamo investendo 13 milioni di dollari di tasca nostra, una cifra significativa per una piccola azienda”, ha dichiarato.

Lo stiamo facendo perché crediamo che esista un mercato futuro per il rifornimento di carburante, sia commerciale che, soprattutto, per i beni della sicurezza nazionale”.

“Avere un locatario di riferimento come il Ministero della Difesa, che è l’equivalente del capitale paziente di cui abbiamo bisogno per far passare queste capacità attraverso la valle della morte [livello di preparazione tecnologica], è fondamentale per continuare a sviluppare questa tecnologia e per far sì che i clienti commerciali vedano che ora è reale. Ci aiuta a mettere in moto il volano di quel ciclo virtuoso di co-investimenti da parte del settore privato”.

Lopez ha spiegato che l’accordo copre sei mesi, durante i quali l’APS-R si incontrerà con uno dei microsatelliti Tetra-5 della Space Force, progettati per dimostrare le operazioni autonome di rendezvous e prossimità, compreso l’aggancio. La vita di progetto dell’APS-R, tuttavia, è di tre anni e il veicolo spaziale rimarrà in orbita per l’azienda, che potrebbe utilizzarlo in altre operazioni di rifornimento per altri clienti.