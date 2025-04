Germania in Crisi: grande catena di Calzature in Crisi chiude e licenzia

La crisi del commercio al dettaglio in Germania continua a mietere vittime illustri, e l’ultimo caso eclatante riguarda Görtz, storico colosso delle calzature. Nonostante un salvataggio tentato solo due anni fa dall’investitore Bolko Kissling, l’azienda tradizionale di Amburgo, fondata nel 1875, si trova nuovamente in gravi difficoltà. Con circa 70 punti vendita e 1300 dipendenti attualmente attivi, la sua situazione evidenzia le profonde difficoltà che affliggono il settore.

A gennaio, la situazione è precipitata ulteriormente: il tribunale distrettuale di Amburgo ha ufficialmente aperto una procedura di insolvenza per Görtz Retail GmbH il 20 gennaio, come riportato all’epoca dal portale tedesco degli annunci di insolvenza. Questa mossa ha reso inevitabili nuove chiusure di filiali.

Ondata di Chiusure e il Destino del Flagship Store

Le conseguenze dell’insolvenza si sono manifestate rapidamente. Secondo la rivista di settore Textilwirtschaft, i negozi di Kassel e Kempten sono stati chiusi alla fine di febbraio. Ad essi si aggiungono la chiusura del punto vendita di Darmstadt a metà aprile e la restituzione ai proprietari del negozio nel centro commerciale Alstertal di Amburgo il 1° aprile, come riportato da Schuhkurier.

Il colpo più duro riguarda però il prestigioso flagship store di Görtz nella Spitalerstraße ad Amburgo. Il curatore fallimentare provvisorio, Gideon Böhm, ha confermato a Textilwirtschaft e Schuhkurier che nessuna parte interessata si è fatta avanti per rilevare questo “gioiello” dell’azienda durante il processo di ricerca di investitori. Di conseguenza, la grande filiale di sei piani e oltre 5.000 metri quadrati chiuderà definitivamente i battenti alla fine di aprile. Böhm ha spiegato a Schuhkurier che le dimensioni imponenti della struttura ne hanno reso difficile l’acquisizione.

La chiusura impatterà 65 dipendenti solo per questo punto vendita. Attualmente, come riportato da Schuhkurier e Hamburger Abendblatt, il negozio è in fase di liquidazione totale, con sconti fino al 70%, includendo anche l’abbigliamento, che Görtz aveva introdotto nel 2023 come nuovo concept (costituendo il 40% dell’offerta, secondo Fashion United).

Un Declino Annunciato?

Questa non è la prima crisi per Görtz. Solo nel luglio 2023 si era conclusa una precedente procedura di insolvenza per Ludwig Görtz GmbH e le sue controllate (Görtz Retail GmbH e Görtz Logistik GmbH), culminata con l’ingresso dell’investitore Bolko Kissling. All’avvio di quella prima procedura, nel settembre 2022, l’azienda contava ancora circa 1.800 dipendenti e gestiva circa 160 filiali tra Germania e Austria. Il confronto con i numeri attuali (1300 dipendenti e 70 negozi) mostra la drastica riduzione subita dall’azienda in poco tempo.

Incertezza sul Futuro e Contesto Generale

Cosa ne sarà delle restanti filiali Görtz? Il futuro rimane incerto. Il portavoce del curatore fallimentare Böhm ha dichiarato che il processo di ricerca di investitori per le altre sedi è ancora in corso. Le prossime settimane e mesi saranno decisive.

La vicenda di Görtz è emblematica della profonda crisi che sta attraversando il settore del commercio al dettaglio tedesco. Molte catene tradizionali stanno lottando per sopravvivere, colpite da una combinazione di fattori: cambiamento delle abitudini di consumo (con la crescita dell’online), aumento dei costi operativi, forte concorrenza e difficoltà economiche generali. La chiusura di negozi, anche da parte di nomi storici come Görtz, è purtroppo diventata una notizia sempre più frequente nel panorama tedesco.