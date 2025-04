Dazi sulle Auto: quali sono le Case estere più esposte su Mercato USA

Dopo l’imposizione dei dazi sulle auto e componenti automobilistiche del 25% da parte di Trump, quali sono le case automobilistiche più esposte su quel mercato? Lo possiamo valutare calcolando la quota del mercato statunitense sul totale delle vendite per singola casa automobilistica, espressa chiaramente in questa infografica di Visual Capitalist.

Marche più esposte

Honda ha la più alta esposizione al mercato statunitense, con il 39% delle vendite del 2024 provenienti dall’America.

ha la più alta esposizione al mercato statunitense, con il 39% delle vendite del 2024 provenienti dall’America. Molti marchi generano più di un quarto delle loro vendite negli Stati Uniti, tra cui Ferrari

Con le case automobilistiche mondiali alle prese con l’incertezza dei dazi statunitensi, l’importanza degli acquirenti americani non è mai stata così chiara. Per molte case automobilistiche, gli Stati Uniti sono un mercato chiave, responsabile di oltre un quarto del fatturato.

In questo grafico, visualizziamo la dipendenza delle case automobilistiche straniere dagli acquirenti statunitensi, sulla base di un’analisi del Wall Street Journal.

Dati e discussione

I dati utilizzati per creare questo grafico sono elencati nella tabella seguente.

Si noti che per Toyota, Honda e Nissan sono stati utilizzati i dati relativi al periodo aprile-dicembre 2024. I dati nordamericani sono stati utilizzati per VW, Audi, Porsche e Hyundai.

Sulla base di questa serie di dati, Honda ha la più alta dipendenza dagli acquirenti statunitensi. Nel 2023, la casa automobilistica giapponese ha visto le sue vendite negli Stati Uniti aumentare del 33%.

Honda ha stanziato oltre 1 miliardo di dollari per riattrezzare i suoi impianti di produzione in Ohio, in modo da poter produrre modelli a benzina, ibridi ed elettrici sulla stessa linea di produzione.

Inoltre, in collaborazione con LG Energy Solution, Honda sta investendo 4,4 miliardi di dollari in un nuovo impianto di produzione di batterie in Ohio.

Un’analisi dei dazi sulle auto negli Stati Uniti

Secondo S&P Global Mobility, quasi la metà dei nuovi veicoli venduti negli Stati Uniti nel 2024 è stata assemblata al di fuori del Paese.

I primi cinque Paesi in base al valore delle importazioni di veicoli statunitensi sono:

Messico (78,5 miliardi di dollari)

Giappone (39,7 miliardi di dollari)

Corea del Sud (36,6 miliardi di dollari)

Canada (31,2 miliardi di dollari)

Germania (24,8 miliardi di dollari)

Le tariffe automobilistiche di Trump mirano a costringere le case automobilistiche a trasferire la loro produzione negli Stati Uniti, anche se ciò è difficile nella pratica a causa della complessità e della globalizzazione delle moderne catene di fornitura.

Le case automobilistiche spesso si affidano a una vasta rete di fornitori internazionali per i componenti e i materiali, e la delocalizzazione di intere linee di produzione può richiedere anni e ingenti investimenti di capitale.

Un dirigente del settore automobilistico, che ha parlato in forma anonima con la CNN, ha dichiarato che ci vogliono almeno tre anni per costruire una nuova capacità produttiva. A quel punto, potrebbe essere al potere una nuova amministrazione e le regole potrebbero cambiare di nuovo.