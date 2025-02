Spettacolare: i francesi lanciano una bomba da una Tonnellata su una Slitta Razzo e la schiantano contro un muro

L’agenzia francese per gli appalti della difesa (DGA) ha simulato le condizioni di lancio per la sua bomba da 1.000 chilogrammi (2.200 libbre) testandola su una rotaia di due chilometri (1,2 miglia).

Il test,condotto in una piccola città nel sud-ovest della Francia, prevedeva la propulsione della bomba lungo un tratto di rotaie particolarmente lungo, replicando la velocità e l’accelerazione che avrebbe sperimentato se fosse stata lanciata da un aereo da combattimento ad alta quota.

È stata inoltre simulata la forza potenziale che agisce sull’arma durante le varie fasi del lancio.

Sebbene insolito, il test ha fornito agli ingegneri della DGA dati fondamentali sul comportamento delle munizioni ad alta velocità, consentendo loro di apportare le necessarie modifiche. Il fatto che il “Lancio” sia stato orizzontale ha permesso di seguirlo con esattezza in ogni sua fase.

La DGA non ha rilasciato ulteriori dettagli tecnici sulla bomba utilizzata nella prova, ma ha confermato il potenziale utilizzo dell’arma nelle missioni di attacco strategico.

Ecco il video dell’esperimento:

Spingere i limiti

Il recente test non convenzionale fa parte di un più ampio sforzo della Francia per perfezionare i propri metodi di test e simulare le condizioni del mondo reale nel modo più accurato possibile.

Spingendo i limiti delle proprie capacità di test, la DGA mira a garantire che le proprie armi siano completamente pronte per l’impiego.

L’agenzia ha scelto la piccola città di Biscarrosse per le sue strutture specializzate e l’ambiente sicuro.

Oltre a potenziali miglioramenti progettuali, il feedback raccolto aiuterà la DGA a determinare le condizioni ottimali per l’integrazione di queste armi nelle piattaforme aeree.