Spagna, sanatoria di massa: 1 milione di regolarizzati e rischio collasso per Schengen. L’UE verso il Caos?

Il governo spagnolo ha appena innescato quella che potrebbe essere la più grave crisi istituzionale e frontaliera della storia recente europea. Oltre un milione di immigrati irregolari sono stati regolarizzati con un tratto di penna dal governo Sánchez.

Una mossa unilaterale, decisa senza alcun coordinamento, che rischia di far saltare gli Accordi di Schengen e gettare l’intera Unione Europea nel caos burocratico ed economico.

Le cifre dell’operazione sono impressionanti e destinate a stravolgere la demografia del mercato del lavoro iberico. Secondo gli ultimi dati, le domande per la maxisanatoria conclusasi il 30 giugno 2026 hanno superato il milione.

Il premier Pedro Sánchez esulta. Ha definito la regolarizzazione una decisione vitale per l’economia e un trionfo dei diritti umani, supportando la manovra con un Piano di Integrazione dotato di 500 milioni di euro per il primo anno. Gli altri toccheranno, probabilmente, al Partito Popolare che è avanti nei sondaggi elettorali e che dovrà gestire questa polpetta avvelenata.

Dal punto di vista puramente macroeconomico, l’impatto a breve termine è ciclopico. Immettere improvvisamente un milione di lavoratori nel mercato formale allarga temporaneamente la base imponibile, stimolando la domanda aggregata.

Tuttavia, le ricadute pratiche immediate si faranno sentire su fronti molto delicati per la tenuta del sistema:

Pressione salariale: un simile shock dell’offerta di lavoro dequalificato genera una forte concorrenza al ribasso per le retribuzioni delle fasce più deboli.

un simile shock dell’offerta di lavoro dequalificato genera una forte concorrenza al ribasso per le retribuzioni delle fasce più deboli. Stress sul welfare: esplosione della domanda per alloggi popolari, sussidi e sanità pubblica, con il rischio di un rapido deterioramento dei servizi.

esplosione della domanda per alloggi popolari, sussidi e sanità pubblica, con il rischio di un rapido deterioramento dei servizi. Conti pubblici: i 500 milioni stanziati sono una goccia nel mare; il disavanzo strutturale per gestire l’integrazione peserà fortemente sul debito pubblico spagnolo.

Ma il vero problema non è a Madrid, è a Bruxelles. La Corte Suprema spagnola, infatti, ha sollevato dubbi gravissimi sulla legittimità del Decreto 316/2026 e sulla sua coerenza con le normative comunitarie.

I giudici hanno concesso cinque giorni per decidere se rinviare la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Il sospetto fondato è che la Spagna abbia completamente calpestato il diritto comunitario in materia migratoria.

Ecco i principali punti di attrito legale:

Normativa UE Violazione contestata dalla Corte Suprema Patto UE su Asilo 2024 Permessi concessi anche a chi ha ricevuto un formale diniego o un decreto di espulsione. Direttiva Rimpatri Manca l’obbligo di rimpatrio per gli irregolari, sostituito da una sanatoria generale. Codice Schengen Concessione del diritto automatico di libera circolazione in tutta l’UE (90 giorni su 180).

Questa “amnistia amministrativa” viola il principio di leale cooperazione del Trattato UE. La gestione dei flussi, secondo le nuove norme, deve essere affrontata dall’Unione nel suo complesso, non lasciata all’estro politico di un singolo governo.

Se la Corte di Giustizia UE dovesse invalidare il decreto spagnolo, si aprirebbe un abisso giuridico. Cosa accadrebbe al milione di persone che nel frattempo hanno già ottenuto i documenti spagnoli?

In attesa dei tempi pachidermici della giustizia europea, l’effetto domino sulle frontiere interne è già servito. Con un permesso spagnolo in tasca, centinaia di migliaia di migranti potranno legalmente spostarsi verso Francia, Germania e Italia.

Questo significa esportare un problema interno verso Paesi che non sono stati minimamente consultati da Madrid. È la fine formale della reciprocità e della fiducia reciproca tra gli Stati membri.

La reazione del resto d’Europa sarà inevitabile. Per tutelare la propria tenuta economica e sociale, i governi confinanti e quelli del Nord Europa saranno costretti a reagire in modo drastico.

L’esito pratico più probabile è la sospensione a tempo indeterminato del Trattato di Schengen. I controlli fissi alle frontiere interne, già reintrodotti a sprazzi, torneranno a essere la rigida normalità.

Da un punto di vista economico e industriale, la fine della libera circolazione sarebbe un disastro logistico assoluto per il mercato unico.

In sintesi, la mossa di Sánchez si configura come un azzardo politico le cui pesanti esternalità negative verranno scaricate sui partner europei. Un caos giuridico che rischia di chiudere i confini e affossare definitivamente l’economia dell’Eurozona.