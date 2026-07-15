La Spagna si prepara a un impatto demografico ed economico senza precedenti. Secondo le stime riservate dei vertici della Polizia Nazionale spagnola riportate dal quotidiano El Mundo, il piano straordinario di regolarizzazione avviato dal governo di Pedro Sánchez aprirà le porte dello status legale a tre milioni di persone entro un solo anno.

La cifra reale è quasi il triplo delle stime ufficiali e rischia di mandare in cortocircuito il bilancio dello Stato e il sistema di welfare.

Il nodo cruciale risiede nel meccanismo del ricongiungimento familiare. Per ciascuno degli 1,2 milioni di richiedenti principali che otterranno la regolarizzazione, gli esperti prevedono l’arrivo o la legalizzazione di almeno altri tre membri della famiglia.

Il “collasso” dei servizi e la spesa pubblica

Gli alti funzionari dell’immigrazione usano parole forti. Il rischio concreto è il collasso dei servizi pubblici essenziali.

Sanità, istruzione e assistenza sociale sono già sotto forte pressione. Un afflusso così massiccio e concentrato nel tempo rischia di azzerare la capacità di risposta dello Stato spagnolo.

Il commissario capo Alfredo García Miravete, in un rapporto interno della Polizia Nazionale, ha evidenziato che i tempi strettissimi imposti dal decreto sono inversamente proporzionali alla reale capacità di accoglienza delle strutture pubbliche.

L’impatto economico: entrate immediate contro costi strutturali

I sostenitori del provvedimento evidenziano l’effetto positivo per le casse pubbliche, stimato in oltre 700 milioni di euro all’anno di nuove entrate fiscali e contributive.

Voce Economica Impatto Stimato Nuove entrate fiscali annue +700 milioni di € Stima richiedenti principali 1,2 – 1,3 milioni Moltiplicatore ricongiungimenti 1 a 3 Popolazione totale stimata ~3 milioni

I critici, tuttavia, fanno notare che queste entrate rischiano di essere assorbite dai costi strutturali per l’adeguamento dei servizi pubblici e del welfare.

Dal punto di vista della finanza pubblica e della teoria economica pragmatica, l’immissione improvvisa di una massa lavorativa così ampia senza una pianificazione degli investimenti pubblici in infrastrutture (ospedali, scuole, trasporti) rischia di generare forti asimmetrie distributive e tensioni sul mercato del lavoro.

Lo scontro istituzionale e la sicurezza dei controlli

Oltre ai conti pubblici, lo scontro è tutto politico e amministrativo. I vertici della polizia accusano il governo Sánchez di aver escluso deliberatamente gli agenti dai controlli di sicurezza, affidando le pratiche al Ministero dell’Immigrazione guidato da Elma Saiz.

Verifiche superficiali: La Polizia non convalida più i documenti all’origine, ma si limita a stampare i permessi già approvati dal Ministero.

La Polizia non convalida più i documenti all’origine, ma si limita a stampare i permessi già approvati dal Ministero. Mancanza di formazione: Il personale ministeriale non ha la preparazione tecnica necessaria per riconoscere i documenti falsificati.

Il personale ministeriale non ha la preparazione tecnica necessaria per riconoscere i documenti falsificati. Precedenti penali: Il sistema permette di avviare la pratica anche in assenza temporanea del certificato penale del Paese d’origine, per cui si assicura la regolarizzazione anche a probabili pregiudicati per crimini gravi.

Questa flessibilità amministrativa preoccupa gli investigatori, che temono l’azione delle organizzazioni criminali specializzate nella vendita di falsi certificati di parentela e nella creazione di finti nuclei familiari.

Il “fattore di attrazione” e le vie legali negate

La Corte Suprema spagnola ha respinto la richiesta di ricorrere ai tribunali europei contro questa procedura straordinaria. La via giudiziaria interna è dunque chiusa e la sanatoria è ormai pienamente operativa. Tecnicamente i migranti non potrebbero espatriare in altri apesi UE, ma c’è da essere sicuri che alle frontere frnacesi ci sarà il caos.

Resta l’allarme lanciato dagli apparati di sicurezza sul potenziale “effetto chiamata” (o pull factor) che una regolarizzazione così ampia potrebbe esercitare sulle rotte migratorie irregolari verso l’Europa meridionale.

Invece di stabilizzare il mercato del lavoro, una sanatoria generalizzata senza una parallela crescita degli investimenti pubblici rischia di tradursi in una riduzione dei salari reali nei settori a bassa qualifica e in un aumento della spesa sociale a carico dei contribuenti, ma così han voluto i socialisti spagnoli, per lasciare una bomba nelle mani del futuro governo PPE-VOX.