SpaceX sborsa 60 miliardi per Cursor: Musk apre il portafogli per salvare la sua Intelligenza Artificiale

Elon Musk lo ha capito a proprie spese. Mandare razzi in orbita e gestire satelliti è ormai una solida routine industriale, ma insegnare a una macchina a scrivere codice è un’impresa in cui sta perdendo terreno. E quando Musk perde terreno in un settore vitale, apre il portafogli. In questo caso, il portafogli della neo-quotata SpaceX, forte della più grande IPO della storia azionaria.

Con un’operazione da ben 60 miliardi di dollari, pagata interamente in azioni, SpaceX ha acquisito Cursor. Si tratta di una startup di San Francisco diventata in tempi record lo strumento preferito dai programmatori per scrivere codice con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo dell’acquisizione è palese: tappare una falla tecnologica critica e lanciare l’assalto finale al triopolio formato da OpenAI, Anthropic e Google.

Il ritardo tecnico e il peso sui conti

Per capire il senso reale di questa manovra bisogna guardare in faccia i numeri. Lo stesso Musk, chiamato recentemente a testimoniare in tribunale, ha dovuto ammettere che la sua divisione xAI (da poco assorbita proprio in SpaceX) fatica a tenere il passo. L’ha classificata senza mezzi termini al quinto posto nel mondo, posizionata dietro ai colossi americani e persino ai modelli open source cinesi.

La corsa all’intelligenza artificiale richiede capitali titanici e, al momento, brucia cassa a ritmi insostenibili a lungo termine.

Valore dell’acquisizione Cursor: 60 miliardi di dollari (il doppio rispetto alla sua valutazione di pochi mesi fa).

60 miliardi di dollari (il doppio rispetto alla sua valutazione di pochi mesi fa). Crescita ricavi Cursor: Il fatturato annualizzato è schizzato da 100 milioni a 4 miliardi di dollar i. Una società dallo sviluppo impressionante.

Il fatturato annualizzato è schizzato da i. Una società dallo sviluppo impressionante. Conti in rosso per xAI: Perdite per 6,4 miliardi nello scorso anno, seguite da un buco di 2,5 miliardi solo nel primo trimestre.

Perdite per 6,4 miliardi nello scorso anno, seguite da un buco di 2,5 miliardi solo nel primo trimestre. Spesa in infrastrutture: Impegno di 55 miliardi di dollari per una nuova fabbrica di chip in Texas.

SpaceX si ritrova quindi con un’infrastruttura formidabile, come il colossale data center di Memphis, ma con il disperato bisogno di vendere servizi concreti alle aziende. Solo l’ingresso di veri clienti può frenare l’emorragia finanziaria attuale. Quindi la società acquista operatori minori che le possono garantire entrate da settori sicuri.

L’azienda che spende come uno Stato

Qui emerge il dato macroeconomico più interessante della vicenda. SpaceX non si sta comportando come un’azienda che punta al risparmio, ma sta adottando una politica di spesa aggressiva, simile a quella degli Stati nelle fasi di grande rilancio industriale. Sfruttando la forza delle proprie azioni come se fossero vera e propria moneta, inietta capitali enormi per stimolare la domanda e garantirsi una sovranità tecnologica totale.

Si accetta un pesante deficit oggi, puntando su un forte effetto moltiplicatore per domani. Le proiezioni interne parlano di un mercato potenziale di trilioni di dollari. Per arrivarci e fare cassa, SpaceX sta persino affittando la potenza dei propri server in eccesso ai concorrenti (come Anthropic), garantendosi una boccata d’ossigeno vitale per gli anni a venire.

Riuscirà a competere con i “Tre Grandi”?

La vera domanda è se questa spesa basterà alla IA di Musk per sedersi allo stesso tavolo di OpenAI, Anthropic e Google Gemini.

L’acquisto di Cursor è cruciale per due motivi. Primo, porta in dote grandi clienti aziendali come Nvidia, British Airways e Deloitte, aprendo finalmente a SpaceX la porta del mercato che conta. Secondo, porta nuova energia dirigenziale: il giovane CEO di Cursor, Michael Truell, dovrà riorganizzare un team che aveva perso pezzi e che appariva piuttosto confuso.

Musk crede fermamente che l’IA arriverà a programmare in modo del tutto autonomo. Forse Cursor non permetterà a SpaceX di superare i giganti del software già da domani, ma cambia drasticamente gli equilibri. Se Musk riuscirà a unire la forza dei suoi data center, la rete globale di Starlink e un software di alto livello, il divario si ridurrà in fretta. La vera sfida non sarà più tecnologica, ma puramente economica: far quadrare i conti prima che la bolla scoppi e che non si possano più fare questi grandi acquisti.