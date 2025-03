Sole Scatenato: Potente Eruzione di Classe X Sorprende gli Esperti

Il nostro Sole ha nuovamente dimostrato la sua imprevedibilità, regalandoci oggi un evento di notevole intensità: un brillamento solare (solar flare) classificato come X, la categoria più potente. L’evento è scaturito da una regione di macchie solari appena comparsa, denominata AR4046, situata attualmente vicino al bordo orientale del Sole.

Questo intenso brillamento è stato accompagnato da un fenomeno ancora più spettacolare: una massiccia eruzione di filamenti e una conseguente Espulsione di Massa Coronale (CME – Coronal Mass Ejection).

Cosa Sono le Espulsioni di Massa Coronale (CME) e Che Effetti Hanno sulla Terra?

Le CME sono gigantesche bolle di plasma (gas ionizzato ad altissima temperatura) e campo magnetico che vengono scagliate nello spazio dalla corona solare, l’atmosfera esterna del Sole. Viaggiano a velocità enormi, anche milioni di chilometri all’ora.

Quando una CME è diretta verso la Terra e la raggiunge (solitamente dopo 1-3 giorni di viaggio), interagisce violentemente con il campo magnetico che protegge il nostro pianeta, la magnetosfera.

Questa interazione può scatenare le cosiddette tempeste geomagnetiche. Gli effetti più noti e spettacolari sono le aurore polari (boreali e australi), che diventano visibili a latitudini molto più basse del normale. Tuttavia, le tempeste geomagnetiche intense possono avere anche conseguenze meno affascinanti:

L’Evento Attuale e le Prospettive Future

Fortunatamente, a causa della posizione attuale della macchia solare AR4046, molto vicina al bordo solare (“limb”), la CME associata a questo brillamento sembra non essere diretta verso la Terra. Come ha spiegato il fisico solare Halo CME su X (ex Twitter), “La CME che ne è seguita potrebbe non essere diretta verso la Terra; la regione era troppo vicina al bordo est”.

Large-scale disturbances (aka, coronal waves) during the filament eruption (and X1.1 flare) reported earlier. I know this kind of video is favored by some people, although its scientific value is TBD. This video at least tells us the disturbances were limited to the limb area. pic.twitter.com/ppU49yCttR

— Halo CME (@halocme) March 28, 2025