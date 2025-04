Siria: gli USA dimezzano il numero di soldati schierati nel Paese

Gli Stati Uniti ridurranno di circa la metà il numero delle truppe schierate in Siria, portandolo a meno di 1.000 nei prossimi mesi, ha annunciato venerdì il Pentagono.

Washington ha truppe in Siria da anni nell’ambito degli sforzi internazionali contro il gruppo Stato Islamico (IS), emerso dal caos della guerra civile nel Paese per conquistare vaste aree del territorio siriano e dell’Iraq confinante oltre un decennio fa.

Da allora i brutali jihadisti hanno subito gravi sconfitte in entrambi i paesi, ma continuano a rappresentare una minaccia.

“Oggi il segretario alla Difesa ha ordinato il consolidamento delle forze statunitensi in Siria… in località selezionate”, ha dichiarato in un comunicato il portavoce del Pentagono Sean Parnell, senza specificare dove avverrà tale consolidamento.

“Questo processo deliberato e basato sulle condizioni ridurrà la presenza statunitense in Siria a meno di 1.000 soldati nei prossimi mesi”, ha affermato.

“Mentre questo consolidamento avrà luogo… il Comando Centrale degli Stati Uniti rimarrà pronto a continuare gli attacchi contro i resti dell’IS in Siria”, ha aggiunto Parnell, riferendosi al comando militare responsabile della regione.

Il presidente Donald Trump è da tempo scettico sulla presenza di Washington in Siria, avendo ordinato il ritiro delle truppe durante il suo primo mandato, ma alla fine lasciando le forze americane nel Paese.

Mentre i ribelli islamisti avanzavano con un’offensiva lampo lo scorso dicembre che alla fine ha rovesciato il presidente siriano Bashar al-Assad, Trump ha affermato che Washington non dovrebbe intervenire.

“La Siria è un disastro, ma non è nostra amica e GLI STATI UNITI NON DOVREBBERO AVERCI NULLA A CHE FARE. NON È LA NOSTRA LOTTA”, ha scritto Trump, allora presidente eletto, sulla sua piattaforma Truth Social.

Anni di guerra contro l’IS

L’assalto dell’ISIS nel 2014 ha portato a una campagna aerea guidata dagli Stati Uniti a sostegno delle forze di terra locali: le Forze Democratiche Siriane (SDF) guidate dai curdi e le unità del governo iracheno.

Washington ha anche schierato migliaia di soldati americani per consigliare e assistere le forze locali, con le truppe statunitensi che in alcuni casi hanno combattuto direttamente i jihadisti.

Dopo anni di sanguinosi combattimenti, nel dicembre 2017 il primo ministro iracheno ha annunciato la vittoria definitiva sull’IS, mentre nel marzo 2019 le SDF hanno proclamato la sconfitta del “califfato” del gruppo dopo aver conquistato il suo ultimo bastione in Siria.

Tuttavia, i jihadisti hanno ancora alcuni combattenti nelle campagne di entrambi i paesi e le forze statunitensi hanno da tempo effettuato attacchi e raid periodici per aiutare a prevenire la rinascita del gruppo.

Washington ha intensificato l’azione militare contro l’IS in Siria dopo la caduta di Assad, anche se più recentemente ha spostato la sua attenzione sugli attacchi contro i ribelli Houthi dello Yemen, che dalla fine del 2023 attaccano il traffico marittimo internazionale.

Le forze statunitensi in Iraq e Siria sono state ripetutamente prese di mira dai militanti filo-iraniani dopo lo scoppio della guerra di Gaza nell’ottobre 2023, ma hanno risposto con pesanti attacchi contro obiettivi legati a Teheran, e gli attacchi sono in gran parte cessati.

Per anni Washington ha affermato di avere circa 900 militari in Siria nell’ambito degli sforzi internazionali contro l’IS, ma il Pentagono ha annunciato nel dicembre 2024 che il numero di soldati statunitensi nel Paese era raddoppiato all’inizio dell’anno, raggiungendo circa 2.000 unità.

Mentre gli Stati Uniti stanno riducendo le loro forze in Siria, anche l’Iraq ha chiesto la fine della presenza della coalizione guidata dagli Stati Uniti nel Paese, dove Washington ha dichiarato di avere circa 2.500 soldati.

Gli Stati Uniti e l’Iraq hanno annunciato che la coalizione terminerà la sua missione militare decennale nell’Iraq federale entro la fine del 2025 e entro settembre 2026 nella regione autonoma del Kurdistan.